В Москве началась промывка Тушинского тоннеля

Промывка Тушинского тоннеля после ЧП началась в Москве , движение автомобилей планируется запустить в ближайшие полчаса, сообщили в Центре организации дорожного движения столицы (ЦОДД).

"Началась промывка тоннеля. Движение планируется запустить в ближайшие 20-30 минут. Сначала поедет городской транспорт, затем пустят всех", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте ЦОДД.