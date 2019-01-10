В Москве началась промывка Тушинского тоннеля 

Промывка Тушинского тоннеля после ЧП началась в Москве, движение автомобилей планируется запустить в ближайшие полчаса, сообщили в Центре организации дорожного движения столицы (ЦОДД).
Днем в четверг экстренные службы проинформировали РИА Новости, что движение транспорта в тоннеле под каналом имени Москвы на Волоколамском шоссе закрыто из-за подмыва грунта в шлюзе. Как уточняли РИА Новости в столичном главке МЧС, вода подтопила дорогу. Власти Москвы предложили объезжать подтопленный Тушинский тоннель по Ленинградскому шоссе. Создан оперативный штаб.
"Началась промывка тоннеля. Движение планируется запустить в ближайшие 20-30 минут. Сначала поедет городской транспорт, затем пустят всех", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте ЦОДД.