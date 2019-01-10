Последствия аварии Тушинском тоннеле можно устранить за три месяца

Последствия сегодняшней аварии в районе Тушинского тоннеля будут устранены не ранее чем через три месяца, заявил «360» геолог Станислав Завацки.

Ранее в районе Тушинского тоннеля на Волоколамском шоссе в результате провала грунта прорвало дамбу под каналом имени Москвы . В результате дорога был затоплена водой, а информации об остановке разлива до сих пор не поступало.

По этой причине для движения транспорта были закрыты съезд в сторону улицы Свободы, Тушинский тоннель в сторону области, съезд с внутренней стороны МКАДа на Волоколамское шоссе, съезд с внутренней стороны МКАДа на Трикотажный проезд, Волоколамское шоссе от станции метро «Сокол» в сторону области, а выезд из Тушинского тоннеля в сторону центра был ограничен до трех полос.

По мнению Станислава Завацки, кандидата технических наук, ликвидация последствий произошедшей аварии займет по меньшей мере три месяца.

«Это ответственная работа, к тому же — стратегический объект», — объяснил он.

Геолог предположил, что причиной ЧП могла стать «неслабая» трещина в железобетонной опалубке в теле канала имени Москвы.