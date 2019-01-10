Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Похитители стокилограммовой золотой монеты предстали перед судом 

Lenta.ru 38 минут назад
Фото: Marcel Mettelsiefen/ dpa / AP
В Берлине пошли под суд похитители стокилограммовой золотой монеты. Об этом сообщает издание The Guardian.
Монету, изготовленную из чистого золота в 24 карата похитили 27 марта 2017 года. Воры забрались в окно третьего этажа музея Боде в Берлине, разбили пуленепробиваемое стекло, перевезли реликвию стоимостью 3,6 миллиона евро (276,8 миллиона рублей) на тачке в соседний парк, а затем скрылись с места преступления на машине. Сигнализация не сработала.
Полицейским удалось обнаружить машину, на которой скрылись грабители. Те попытались уничтожить доказательства: прокрались на полицейскую парковку, где стояли конфискованные автомобили, и залили салон пеной из огнетушителя. Но полицейские все равно смогли найти доказательства — в обивке сидений остались следы золота.
В четверг, 10 января, четверо преступников предстали перед судом. Трое из них — Виссам Р., Ахмед Р. и Вайси Р. — входят в городской семейный преступный клан Р.. На момент совершения преступления им было от 18 до 20 лет. Также им помогал охранник Денис В. Он предоставил похитителям информацию о системах безопасности музея, без которой им не удалось бы осуществить замысел. Ожидается, что слушания продлятся 12 дней.
Монету, вероятнее всего, расплавили вскоре после похищения. По словам следователей, преступники клана в последние годы совершили множество дерзких правонарушений: многочисленные кражи со взломом, ограбление банка и взрыв его здания, жестокие убийства на улицах, в том числе среди дня. Летом 2018 года полиция конфисковала имущество клана Р. на 9,3 миллиона евро (715,1 миллиона рублей).
Похищенная монета, известная также как «Большой кленовый лист», была изготовлена в 2007 году в Канаде в пяти экземплярах. Несмотря на размеры — толщину три сантиметра и диаметр 53 сантиметра — она является действующим платежным средством. Монета принадлежала частному коллекционеру, музей арендовал ее.
Последние новости
Россиянин увидел начальника полиции у гроба криминального лидера и поплатился США перекрыли поставки материалов для «российского самолета XXI века» Умер упомянутый на пресс-конференции Путина мальчик
Комментарии1
Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦОДД выступил с предупреждением из-за ЧП в Москве32
Найден способ защитить Курилы от Японии307
В США засекретили проект робота-охотника за подлодками
Фото: Разрушительный Тушинский потоп1
Пока вы спали: Сколько продлится падение доллара127
Видео
00:27
ЦОДД выступил с предупреждением из-за ЧП в Москве
Происшествия
10:29
Найден способ защитить Курилы от Японии
Политика
00:39
Настоящая война: кто станет президентом Украины
В мире Украина
00:44
Путин выстрелил из пушки в Петербурге
Общество Политика
01:53
Культ личности президента Туркмении показали на пальцах
В мире
00:59
В Минобороны отреагировали на гибель военного спутника
Армия Наука
01:52
Убийцу охранника Порошенко выпустили под залог
Происшествия В мире
00:27
Стали известны сроки открытия затопленного тоннеля
Новости Москвы
02:49
Зарплату актеров сравнили с годовой пенсией россиян
Общество Шоу-бизнес
00:59
Крупное ЧП в Москве
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение