Похитители стокилограммовой золотой монеты предстали перед судом

В Берлине пошли под суд похитители стокилограммовой золотой монеты. Об этом сообщает издание The Guardian.

Монету, изготовленную из чистого золота в 24 карата похитили 27 марта 2017 года. Воры забрались в окно третьего этажа музея Боде в Берлине, разбили пуленепробиваемое стекло, перевезли реликвию стоимостью 3,6 миллиона евро (276,8 миллиона рублей) на тачке в соседний парк, а затем скрылись с места преступления на машине. Сигнализация не сработала.

Полицейским удалось обнаружить машину, на которой скрылись грабители. Те попытались уничтожить доказательства: прокрались на полицейскую парковку, где стояли конфискованные автомобили, и залили салон пеной из огнетушителя. Но полицейские все равно смогли найти доказательства — в обивке сидений остались следы золота.

В четверг, 10 января, четверо преступников предстали перед судом. Трое из них — Виссам Р., Ахмед Р. и Вайси Р. — входят в городской семейный преступный клан Р.. На момент совершения преступления им было от 18 до 20 лет. Также им помогал охранник Денис В. Он предоставил похитителям информацию о системах безопасности музея, без которой им не удалось бы осуществить замысел. Ожидается, что слушания продлятся 12 дней.

Монету, вероятнее всего, расплавили вскоре после похищения. По словам следователей, преступники клана в последние годы совершили множество дерзких правонарушений: многочисленные кражи со взломом, ограбление банка и взрыв его здания, жестокие убийства на улицах, в том числе среди дня. Летом 2018 года полиция конфисковала имущество клана Р. на 9,3 миллиона евро (715,1 миллиона рублей).

Похищенная монета, известная также как «Большой кленовый лист», была изготовлена в 2007 году в Канаде в пяти экземплярах. Несмотря на размеры — толщину три сантиметра и диаметр 53 сантиметра — она является действующим платежным средством. Монета принадлежала частному коллекционеру, музей арендовал ее.