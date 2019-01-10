ЦОДД выступил с предупреждением из-за ЧП в Москве

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Москвичам рекомендовали воздержаться от поездок на северо-запад столицы 

Рамблер 19 минут назад
Центр организации дорожного движения посоветовал москвичам избегать поездок на северо-запад столицы — в район Волоколамского шоссе. Соответствующая рекомендация была опубликована в официальном твиттере ЦОДД.
«И как теперь попасть в Тушино?» — задался вопросом один из комментаторов публикации.
По его словам, призыв избегать Волоколамского шоссе делает единственным въездом с МКАДа в «огромный» район улицу Свободы.
Ранее тоннель в Тушине, по которому проходит Волоколамское шоссе, был затоплен после провала грунта. С тех пор по этой причине были перекрыты для движения автомобилей съезд в сторону улицы Свободы, Тушинский тоннель в сторону области, Волоколамское шоссе от станции метро «Сокол» в сторону области, внутренняя сторона МКАДа на Волоколамское шоссе, съезд с внутренней стороны МКАДа на Трикотажный проезд, а выезд из Тушинского тоннеля в сторону центра был ограничен до трех полос.
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Происшествия , Видео
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