ЦОДД выступил с предупреждением из-за ЧП в Москве

Москвичам рекомендовали воздержаться от поездок на северо-запад столицы

Перекрыт съезд с внутренней стороны МКАД на Трикотажный проезд. Движение по внутренней стороне МКАД перед Волоколамским шоссе сильно затруднено. По возможности, сегодня лучше избегать поездок в район Волоколамского шоссе. — ЦОДД (@gucodd) 10 января 2019 г. Центр организации дорожного движения посоветовал москвичам избегать поездок на северо-запад столицы — в район Волоколамского шоссе. Соответствующая рекомендация была опубликована в официальном твиттере ЦОДД.

А зачем? и как теперь попасть в Тушино? получается, что остался только 1 въезд в огромный район с МКАДА — ул. Свободы! 😡😡😡— Atarigrey (@atarigrey1) 10 января 2019 г. «И как теперь попасть в Тушино?» — задался вопросом один из комментаторов публикации.

По его словам, призыв избегать Волоколамского шоссе делает единственным въездом с МКАДа в «огромный» район улицу Свободы.

Ранее тоннель в Тушине, по которому проходит Волоколамское шоссе, был затоплен после провала грунта. С тех пор по этой причине были перекрыты для движения автомобилей съезд в сторону улицы Свободы, Тушинский тоннель в сторону области, Волоколамское шоссе от станции метро «Сокол» в сторону области, внутренняя сторона МКАДа на Волоколамское шоссе, съезд с внутренней стороны МКАДа на Трикотажный проезд, а выезд из Тушинского тоннеля в сторону центра был ограничен до трех полос.