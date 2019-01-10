Названа причина затопления тоннеля в Москве

Руководитель ФГБУ «Канал имени Москвы» Герман Елянюшкин назвал официальную причину затопления Тушинского канала, передаёт ТАСС . По его словам, под тоннелем на Волоколамском шоссе вода размыла грунт.

«Проседание грунта (зафиксировано) на площади 5 на 15 метров. В настоящее время во избежание порчи автомобилей движение по тоннелю остановлено, а участок изолирован», — заявил ТАСС Елянющкин.

Руководитель учреждения уверяет, что в ближайшие часы специалисты определятся, сколько времени им понадобится на восстановление дорожного полотна.

В момент происшествия в тоннеле не было машин. Сотрудники экстренных служб сумели оперативно перекрыть движение на участке шоссе. Источник ТАСС также отметил, что в результате инцидента был затоплен пешеходный переход в районе улиц Водников и Свободы. Специалист подчеркнул, что городская канализация не справляется с объёмами воды, поэтому затопление продолжается.