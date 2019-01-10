Названа причина затопления тоннеля в Москве 

Руководитель ФГБУ «Канал имени Москвы» Герман Елянюшкин назвал официальную причину затопления Тушинского канала, передаёт ТАСС. По его словам, под тоннелем на Волоколамском шоссе вода размыла грунт.
«Проседание грунта (зафиксировано) на площади 5 на 15 метров. В настоящее время во избежание порчи автомобилей движение по тоннелю остановлено, а участок изолирован», — заявил ТАСС Елянющкин.
Руководитель учреждения уверяет, что в ближайшие часы специалисты определятся, сколько времени им понадобится на восстановление дорожного полотна.
В момент происшествия в тоннеле не было машин. Сотрудники экстренных служб сумели оперативно перекрыть движение на участке шоссе. Источник ТАСС также отметил, что в результате инцидента был затоплен пешеходный переход в районе улиц Водников и Свободы. Специалист подчеркнул, что городская канализация не справляется с объёмами воды, поэтому затопление продолжается.