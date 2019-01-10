В шахте лифта в Москве обнаружен человеческий скелет

Скелет человека найден в шахте лифта в районе Бирюлево Восточное на юге Москвы . Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Управляющий компании по аренде складских и офисных помещений обратился в полицию в связи с обнаружением останков. Прибывшие сотрудники полиции обнаружили в шахте лифта скелетированные останки человека", — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, давность наступления смерти человека — более года. Останки направлены на судмедэкспертизу. Следователи СК проводят проверку по данному факту.