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В шахте лифта в Москве обнаружен человеческий скелет 

ТАСС + ещё 4 47 минут назад
Фото: Reuters
Скелет человека найден в шахте лифта в районе Бирюлево Восточное на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Управляющий компании по аренде складских и офисных помещений обратился в полицию в связи с обнаружением останков. Прибывшие сотрудники полиции обнаружили в шахте лифта скелетированные останки человека", — сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, давность наступления смерти человека — более года. Останки направлены на судмедэкспертизу. Следователи СК проводят проверку по данному факту.
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