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Самолет экстренно приземлился в аэропорту Нижневартовска 

ТК «Звезда» + ещё 1 28 минут назад
Фото: Leonid Faerberg Transport Photo, Images
В аэропорту Нижневартовска экстренно приземлился самолет, летевший из Красноярска в Москву из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.
Самолет, следовавший из Красноярска в Москву, совершил экстренную посадку в Нижневартовске после того, как одному из пассажиров стало плохо.
На взлетно-посадочной полосе воздушное судно ждала скорая помощь. Медики поднялись на борт и оказали помощь пассажиру.
Выяснилось, что мужчина почувствовал недомогание из-за скачка давления, сообщается в группе городских властей «Официальный Нижневартовск» в социальной сети «ВКонтакте».
Вскоре мужчине стало лучше и он решил продолжить перелет. Во время остановки пассажиры не выходили из салона и вскоре борт направился в столицу. Задержка рейса составила около полутора часов.
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Происшествия , Красноярск , Москва , Нижневартовск
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