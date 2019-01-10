Самолет экстренно приземлился в аэропорту Нижневартовска

В аэропорту Нижневартовска экстренно приземлился самолет, летевший из Красноярска Москву из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.

Самолет, следовавший из Красноярска в Москву, совершил экстренную посадку в Нижневартовске после того, как одному из пассажиров стало плохо.

На взлетно-посадочной полосе воздушное судно ждала скорая помощь. Медики поднялись на борт и оказали помощь пассажиру.

Выяснилось, что мужчина почувствовал недомогание из-за скачка давления, сообщается в группе городских властей «Официальный Нижневартовск» в социальной сети «ВКонтакте».

Вскоре мужчине стало лучше и он решил продолжить перелет. Во время остановки пассажиры не выходили из салона и вскоре борт направился в столицу. Задержка рейса составила около полутора часов.