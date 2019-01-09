Самолет, следовавший из Красноярска в Москву, совершил экстренную посадку в Нижневартовске из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу (УрФО).
"Рейс Красноярск — Москва совершил незапланированную посадку в Нижневартовске в связи с тем, что пассажиру 1984 года рождения стало плохо", — сообщили в пресс-службе.
По данным ведомства, причиной ухудшения состояния стал гипертонический криз.
"Пассажир госпитализирован в больницу Нижневартовска", — добавила собеседница агентства.
Информацию об инциденте подтвердили ТАСС в пресс-службе компании "Аэрофлот", которая выполняла рейс. "В настоящее время рейс уже вылетел в Москву", — добавили в пресс-службе.