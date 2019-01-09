Жителя Ленобласти будут судить за убийство своего собутыльника

В ночь на 6 января 34-летний житель Сясьстроя вместе с сожительницей выпивали в компании своего 28-летнего знакомого в общежитии.

Между мужчинами возник конфликт, в результате которого подозреваемый нанес своему гостю несколько ударов ножом.

Чтобы скрыть следы убийства, мужчина расчленил тело жертвы ножовкой на три части и отнес фрагменты к соседнему общежитию.

Через несколько часов подозреваемый был задержан. Он оказался неоднократно судим за грабежи, разбои и мошенничество.