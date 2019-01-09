В городе Сясьстрой Волховского района Ленинградской области мужчина убил и расчленил своего собутыльника, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.
В ночь на 6 января 34-летний житель Сясьстроя вместе с сожительницей выпивали в компании своего 28-летнего знакомого в общежитии.
Между мужчинами возник конфликт, в результате которого подозреваемый нанес своему гостю несколько ударов ножом.
Чтобы скрыть следы убийства, мужчина расчленил тело жертвы ножовкой на три части и отнес фрагменты к соседнему общежитию.
Через несколько часов подозреваемый был задержан. Он оказался неоднократно судим за грабежи, разбои и мошенничество.