Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жителя Ленобласти будут судить за убийство своего собутыльника 

Рамблер 36 минут назад
Фото: ТАСС
В городе Сясьстрой Волховского района Ленинградской области мужчина убил и расчленил своего собутыльника, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.
В ночь на 6 января 34-летний житель Сясьстроя вместе с сожительницей выпивали в компании своего 28-летнего знакомого в общежитии.
Между мужчинами возник конфликт, в результате которого подозреваемый нанес своему гостю несколько ударов ножом.
Чтобы скрыть следы убийства, мужчина расчленил тело жертвы ножовкой на три части и отнес фрагменты к соседнему общежитию.
Через несколько часов подозреваемый был задержан. Он оказался неоднократно судим за грабежи, разбои и мошенничество.
Происшествия , СКР , Ленинградская область , Сясьстрой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России озвучили условие возвращения в ПАСЕ2
Украина нашла новый способ пройти в Керченском проливе44
Москва уличила Токио в обмане по мирному договору266
Умер Анатолий Лукьянов66
Порошенко призвал Москву к ответу из-за С-400975
Видео
00:44
Путин выстрелил из пушки в Петербурге
Общество Политика
01:53
Культ личности президента Туркмении показали на пальцах
В мире
00:38
Порошенко призвал Москву к ответу из-за С-400
Оружие Армия
02:10
Самый богатый человек в мире разводится
Общество
01:46
Умер Анатолий Лукьянов
Общество
05:37
Путин не смог попасть в Эрмитаж
Политика Общество
00:13
«В детский дом поедешь, тварь»: мать унизила сына
Происшествия
02:18
Изнасилованная дознавательница выступила с требованием
Происшествия
04:14
Опубликована последняя песня лидера Linkin Park
Шоу-бизнес
00:58
Курилы без США: американцы отказались от баз
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение