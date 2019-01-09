Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В номере отеля на Пхукете обнаружили тело россиянки 

РИА Новости + ещё 4 52 минуты назад
Фото: Reuters
Россиянка обнаружена мертвой в своем номере в одном из отелей на острове Пхукет в Таиланде, сообщила газета Phuket News со ссылкой на местную полицию.
Майор полиции Нивеч Санкаев сообщил, что тело опрокинувшейся на кровать женщины было обнаружено во вторник после восьми часов утра.
"Это россиянка в возрасте 31 года. Она приехала на Пхукет с дочерью и братом", — сказал он, добавив, что родственники женщины в тот же день покинули остров.
По словам правоохранителя, на теле женщины не было никаких следов насилия или борьбы. В номере также не было обнаружено каких-либо медицинских препаратов. Причину смерти предстоит установить по итогам патологоанатомической экспертизы.
Последние новости
В России вступили в силу новые тарифы ОСАГО Лаос передал России тридцать танков Т-34 Бывший глава ЦРУ назвал Путина "большим подарком" для НАТО
Происшествия , Пхукет , Таиланд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Санкционное цунами, ненужные российские танки и другие события дня16
Москва уличила Токио в обмане по мирному договору139
Порошенко призвал Москву к ответу из-за С-400792
Умер Анатолий Лукьянов20
Путин не смог попасть в Эрмитаж30
Видео
00:44
Путин выстрелил из пушки в Петербурге
Общество Политика
00:38
Порошенко призвал Москву к ответу из-за С-400
Оружие Армия
02:10
Самый богатый человек в мире разводится
Общество
01:46
Умер Анатолий Лукьянов
Общество
05:37
Путин не смог попасть в Эрмитаж
Политика Общество
00:13
«В детский дом поедешь, тварь»: мать унизила сына
Происшествия
02:18
Изнасилованная дознавательница выступила с требованием
Происшествия
04:14
Опубликована последняя песня лидера Linkin Park
Шоу-бизнес
00:58
Курилы без США: американцы отказались от баз
В мире Армия
02:27
Норвегия заговорила о войне с Россией
Войска Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение