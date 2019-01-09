В номере отеля на Пхукете обнаружили тело россиянки

Россиянка обнаружена мертвой в своем номере в одном из отелей на острове Пхукет Таиланде , сообщила газета Phuket News со ссылкой на местную полицию.

Майор полиции Нивеч Санкаев сообщил, что тело опрокинувшейся на кровать женщины было обнаружено во вторник после восьми часов утра.

"Это россиянка в возрасте 31 года. Она приехала на Пхукет с дочерью и братом", — сказал он, добавив, что родственники женщины в тот же день покинули остров.

По словам правоохранителя, на теле женщины не было никаких следов насилия или борьбы. В номере также не было обнаружено каких-либо медицинских препаратов. Причину смерти предстоит установить по итогам патологоанатомической экспертизы.