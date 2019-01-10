На Пхукете нашли погибшую при загадочных обстоятельствах россиянку

Тело женщины было опрокинуто на кровать, однако на нем не нашли видимых следов насилия.

По данным местного издания Phuket News, тело россиянки было найдено утром 8 января. Тело женщины было опрокинуто на кровать, однако на нем было видимых следов насилия. Полиция также не смогла найти признаки борьбы в номере.

Правоохранители провели обыск помещения на предмет тех или иных медицинских препаратов, которые могли привести к смерти туристки или прояснить картину, но ничего не нашли. В результате полиция затруднилась назвать причину смерти и определить состав возможного преступления.

Погибшей россиянке был 31 год, на остров она приехала отдыхать вместе с братом и дочерью. Для установления причины ее смерти будет проведена патологоанатомическая экспертиза.