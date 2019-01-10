Тело женщины было опрокинуто на кровать, однако на нем не нашли видимых следов насилия.
В номере одного из отелей на тайском острове Пхукет обнаружена мертвой гражданка Российской Федерации. Причина смерти женщины неизвестна.
По данным местного издания Phuket News, тело россиянки было найдено утром 8 января. Тело женщины было опрокинуто на кровать, однако на нем было видимых следов насилия. Полиция также не смогла найти признаки борьбы в номере.
Правоохранители провели обыск помещения на предмет тех или иных медицинских препаратов, которые могли привести к смерти туристки или прояснить картину, но ничего не нашли. В результате полиция затруднилась назвать причину смерти и определить состав возможного преступления.
Погибшей россиянке был 31 год, на остров она приехала отдыхать вместе с братом и дочерью. Для установления причины ее смерти будет проведена патологоанатомическая экспертиза.