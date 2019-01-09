Российские коммунальщики ошиблись в платежках на 12 миллионов

Волгоградской области прошли проверки деятельности управляющих компаний (УК), выявившие многомиллионные нарушения. Об этом сообщается на сайте областной администрации.

Проведенные региональной Госжилинспекцией в 2018 году проверки деятельности УК показали, что за год в области коммунальщиками было совершено не менее 14,2 тысячи нарушений.

По итогам проверки возбуждено 3,4 тысячи дел об административных правонарушениях, более тысячи сотрудников УК привлечено к ответственности. Общая сумма наложенных на волгоградских коммунальщиков штрафов достигла 43,2 миллиона рублей.

Пострадавшим от ошибочных начислений жителям области был сделан перерасчет на сумму в 12 миллионов рублей.

«На сегодняшний день аннулировано уже 17 лицензий [региональных управляющих компаний], еще шесть исков находятся на рассмотрении в арбитражном суде. Применяемые меры способствуют формированию в регионе рынка добросовестных управляющих организаций», — уточняется в в сообщении администрации.