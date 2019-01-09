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Российские коммунальщики ошиблись в платежках на 12 миллионов 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Волгоградской области прошли проверки деятельности управляющих компаний (УК), выявившие многомиллионные нарушения. Об этом сообщается на сайте областной администрации.
Проведенные региональной Госжилинспекцией в 2018 году проверки деятельности УК показали, что за год в области коммунальщиками было совершено не менее 14,2 тысячи нарушений.
По итогам проверки возбуждено 3,4 тысячи дел об административных правонарушениях, более тысячи сотрудников УК привлечено к ответственности. Общая сумма наложенных на волгоградских коммунальщиков штрафов достигла 43,2 миллиона рублей.
Пострадавшим от ошибочных начислений жителям области был сделан перерасчет на сумму в 12 миллионов рублей.
«На сегодняшний день аннулировано уже 17 лицензий [региональных управляющих компаний], еще шесть исков находятся на рассмотрении в арбитражном суде. Применяемые меры способствуют формированию в регионе рынка добросовестных управляющих организаций», — уточняется в в сообщении администрации.
В декабре 2018-го недовольство расчетом суммы коммунальных платежей выразила российская певица Лолита Милявская. «Тут пришло письмецо с долгом за капитальный ремонт… на 260 тысяч! Посчитала, что до начала его в 2041 году, с меня снимут стоимость нового дома! … Если доживу! А так хотелось закончить год без долгов», — написала Милявская в соцсети, уточнив, что не собирается гасить долг.
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Происшествия , Лолита Милявская , Волгоградская Область
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