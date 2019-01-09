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Пять человек спасли из загоревшейся многоэтажки в новой Москве 

РИАМО + ещё 2 1 час назад
Фото: РИАМО, Николай Корешков
Загоревшуюся квартиру в многоэтажном доме оперативно потушили в поселении Воскресенское новой Москвы, из огня спасли пять человек, сообщается в Twitter-аккаунте столичного главка МЧС России.
В среду в 18:38 в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании по адресу: поселение Воскресенское, дом 40, корпус 2. Горела квартира на 12-м этаже 17-этажного жилого дома.
«Оперативно прибывшими пожарно-спасательными подразделениями спасено пять человек, из них два ребенка. В 19:17 ликвидировано на площади 15 квадратных метров», — говорится в сообщении.
Двум спасенным понадобилась помощь медиков, отмечается в материале.
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