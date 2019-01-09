Оппозиционный украинский журналист умер в Москве

Фото: Дом русского зарубежья им. А. Солженицына

«Ушёл из жизни мой друг и коллега Сергей Кичигин, выдающийся украинский журналист», — сказал он.

По его словам, московские врачи пытались спасти Кичигина, но безрезультатно.

В Боткинской больнице подтвердили сообщение о смерти, не уточнив причин.

Основанное Кичигиным общественно-политическое издание «2000» выходило в Киеве с 1999 года. Сразу после госпереворота на Украине в марте 2014 года на редакцию оказывало давление захватившее власть в Киеве руководство, еженедельник почти месяц не выпускался.