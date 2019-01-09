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Оппозиционный украинский журналист умер в Москве 

News.ru + ещё 6 3 часа назад
Фото: Дом русского зарубежья им. А. Солженицына
Главный редактор оппозиционного украинского еженедельника «2000» в последнее время тяжело болел, он проходил курс лечения в Боткинской больнице в Москве, сообщил РИА Новости его друг, журналист Дмитрий Киселев.
«Ушёл из жизни мой друг и коллега Сергей Кичигин, выдающийся украинский журналист», — сказал он.
По его словам, московские врачи пытались спасти Кичигина, но безрезультатно.
В Боткинской больнице подтвердили сообщение о смерти, не уточнив причин.
Основанное Кичигиным общественно-политическое издание «2000» выходило в Киеве с 1999 года. Сразу после госпереворота на Украине в марте 2014 года на редакцию оказывало давление захватившее власть в Киеве руководство, еженедельник почти месяц не выпускался.
Журналисты «2000» также снимали документальное кино по острым украинским общественно-политическим темам («Окаянные дни» — об истории Оранжевой революции и трагической судьбе убитого журналиста Георгия Гонгадзе, «Украина-Польша. Синдром памяти»).
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Происшествия , Украина , Дмитрий Киселев , Георгий Гонгадзе , РИА Новости , Москва
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