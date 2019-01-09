Селфи с последствиями: школьница выстрелила себе в лицо

В подмосковных Мытищах 13-летняя школьница выстрелила себе в голову, пытаясь сделать селфи. Девочка без ведома отца взяла его травматический пистолет и во время позирования случайно нажала на курок, получив перелом нижней челюсти. У мужчины было разрешение на хранение оружия, однако он держал пистолет не в сейфе. Его уже привлекли к административной ответственности.

Московской области 13-летняя девочка получила ранение в область лица во время селфи с отцовским травматическим пистолетом.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области, инцидент произошел на одной из дач в Мытищах 5 января. Пока родители были заняты, школьница решила сделать селфи с оружием отца. Она достала его травматический пистолет и «по собственной неосторожности» нажала на курок, выстрелив себе в лицо. Девочка получила перелом нижней челюсти.

В ведомстве рассказали, что отца пострадавшей уже привлекли к административной ответственности за неправильное хранение оружия.

При этом проверка уже установила, что у мужчины было разрешение на хранение и ношение травматического оружия.

Свою проверку начал следственный отдел ГСУ СК в Мытищах.

Отец семейства рассказал, что взял с собой на дачу пистолет, чтобы в случае опасности защитить дочку и жену. В московской квартире пистолет всегда хранился в специальном сейфе, как и требуют правила, однако на даче мужчина не успел оборудовать сейф, передает сайт kp.ru.

Похожий инцидент произошел с другой школьницей из Москвы осенью прошлого года. Попытка сделать селфи с пистолетом отца закончилась печально для 12-летней школьницы в Москве. Девочка случайно нажала на курок и выстрелила себе в лицо.

Вечером выходного дня девочка достала ключ от сейфа, где хранился пистолет ее отца. Пока семья — родители и шестеро детей — была занята, шестиклассница пробралась в комнату, открыла сейф и стала позировать с оружием, параллельно делая снимки на свой телефон. В какой-то момент девочка случайно нажала на курок, и раздался выстрел. Пуля прошла через левую щеку и застряла в носовой полости.

Родные школьницы рассказали, что травматическое оружие в семье хранится давно. Глава семьи купил пистолет «Макарыч», по словам родственников, в молодые годы, когда его старший сын был маленьким. На оружие также имелась имеется лицензия.

В 2015 году молодая москвичка получила тяжелое ранение в голову, позируя с травматическим пистолетом на камеру.

Инцидент произошел в мае в офисе одной из фирм на Есенинском бульваре. 21-летняя сотрудница фирмы взяла оставленный без присмотра охранником травматический пистолет и решила сделать селфи, приставив ствол к виску.

Ряд СМИ также сообщал, что охранник сам разрешил ей ненадолго взять травматический пистолет, чтобы сфотографироваться с оружием.

Во время фотографирования девушка случайно нажала на спусковой крючок, выстрелив себе в голову практически в упор. Москвичку госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. После происшествия охранник пояснил полицейским, что девушка случайно выстрелила, резиновая пуля отрикошетила от стены и попала в голову москвичке.

Два года назад индийский подросток Рамандип Сингх нечаянно выстрелил себе в голову из пистолета во время селфи. Он выжил, но был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии.

«Мы считаем, что часть вины лежит на отце пострадавшего, который хранил заряженное оружие в своем доме не под замком», — подчеркнули тогда в полиции.

В Индии власти обратили внимание на увлечение молодежи селфи, которое стало часто приводит к несчастным случаям.

Так, в штате Уттар-Прадеш ввели наказание в виде заключения под стражу за попытку сделать селфи на железнодорожных путях после того, как в регионе резко возросло число случаев гибели людей, делающих снимки на фоне приближающегося поезда.

В России также предложили наказывать людей, публикующих «опасные» селфи в соцсетях. 3 декабря глава комиссии столичного парламента по безопасности Инна Святенко сообщила, что в Мосгордуме разрабатывают соответствующий законопроект. По ее словам, необходимо предусмотреть наказание за публикацию селфи, сделанных в экстремальных условиях при нарушении правопорядка или способных причинить вред психическому здоровью подростков.

При этом председатель комиссии раскритиковала распространенный, по ее словам, среди законодателей способ создания перечня опасных для селфи мест, назвав такой путь тупиковым.

«Опасным оно (селфи — «Газета.Ru») может быть в абсолютно любом месте», — считает Святенко.

«Мы подготовили целый ряд законодательных инициатив, которые ограничивали бы такого рода деяния. Мы сейчас разрабатываем законодательную базу с точки зрения размещения контента: наказывать того, кто разместил ту информацию, которая может нанести вред психическому здоровью несовершеннолетнего», — рассказала она.