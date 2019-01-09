В Ярославле будут судить свидетеля по делу о пытках в колонии

Мировой суд Некрасовского района Ярославской области 21 января рассмотрит вопрос о наказании бывшему осужденному Руслану Вахапову, который является свидетелем по делу о пытках в местной колонии, за нарушение правил административного надзора, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ярославского областного суда Наталия Сарбунова.

Руслан Вахапов летом 2017 года освободился из колонии №1 в Ярославле . Позже, по данным фонда "Общественный вердикт", он стал свидетелем по резонансному делу о пытках в этой колонии, когда сотрудники УФСИН жестоко избили осужденного Евгения Макарова . Вахапов рассказывал журналистам, что стал невольным свидетелем конфликта Макарова с сотрудниками колонии, который перерос в избиение осужденного. Слова Вахапова подтверждала адвокат фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова. Кроме того, Вахапов несколько раз официально представлял интересы Макарова в суде.

Пресс-секретарь ярославского областного суда Наталия Сарбунова рассказала РИА Новости, что в среду мировой суд Некрасовского района рассматривал протокол о нарушении Вахаповым правил установленного за ним административного надзора. По ее словам, нарушение заключается в том, что Вахапов не проживает по назначенному ему судом адресу.

"Сегодня мировой судья начал рассмотрение протокола о нарушении, однако Вахапов заявил ходатайство в связи с тем, что в суде не было его адвоката. Суд перенесли на 21 января на 15.00 мск в связи с тем, что ему (Вахапову — ред.) необходим адвокат, а адвокат находится за пределами области", — отметила собеседница.

Адвокат Ирина Бирюкова, которая в суде представляет интересы Вахапова, подтвердила РИА Новости, что находится сейчас не в Ярославской области. Она пояснила, что ее подзащитный не может жить по назначенному судом адресу.

"Дом принадлежит его теще, с которой у него не очень хорошие отношения. Он там не прописан, у него нет доли собственности, он снимает квартиру в Ярославле с женой и детьми. Он сообщил этот адрес своему инспектору и ежедневно отправляет смс о том, где он находится. И он еженедельно приезжает отмечаться к инспектору, как положено по закону, то есть не нарушает установленные порядки", — рассказала Бирюкова.

Она пояснила, что судебное заседание в среду было назначено неожиданно — Вахапову вручили повестку только утром, и она не смогла успеть приехать в суд из другой области. По ее словам, она будет защищать Вахапова в суде 21 января.

Бирюкова отметила также, что она обжалует сам факт установления за Вахаповым административного надзора, и в скором времени, по ее словам, суд должен рассмотреть апелляцию. По ее словам, если суд признает, что Вахапов сменил адрес незаконно, ему грозит до 15 суток административного ареста.

В июле "Новая газета" опубликовала представленное фондом "Общественный вердикт" видео с избиением осужденного Евгения Макарова. По ее информации, инцидент произошел в июне 2017 года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. После скандала ФСИН организовала по стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях.

В конце августа "Новая газета" на своем сайте опубликовала новое видео с избиением осужденных, сделанное в исправительной колонии №1. Возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с применением физического насилия и специальных средств. Видео, так же как и запись с избиением Макарова, распространил фонд "Общественный вердикт". Установлено, что 29 ноября 2016 года в ИК-1 УФСИН России по Ярославской области проходили режимные мероприятия, в ходе которых сотрудники УФСИН били осужденных руками, ногами и резиновыми палками. По данному делу арестованы двое сотрудников колонии №8.

Оба уголовных дела объединены в одно производство, в рамках следствия были арестованы 15 сотрудников УФСИН. Макаров является потерпевшим по делу, также в судах по арестам обвиняемых звучала фамилия второго потерпевшего — Николаев. Позже адвокат фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова сообщила РИА Новости, что в деле появились еще двое потерпевших, их фамилии — Тарновский и Гукосян.