Пожарные тушат возгорание в одном из цехов на заводе промышленного цинкования в Оренбургской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"По предварительным данным, горит кровля цеха, произошло ее частичное обрушение, огнем охвачено и оборудование", — сказал источник.
Пожар возник в цехе завода в селе Покровка.
"Ему присвоен второй, повышенной номер сложности", — уточнил собеседник агентства.
По предварительным данным, пострадавших нет. Площадь пожара уточняется.
На месте работают пожарные подразделения.