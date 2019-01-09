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Источник сообщил о задержании трех диггеров в центре Москвы 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Трех диггеров задержали в центре Москвы, после того как они вылезли из канализационного люка на проезжую часть, они заявили, что исследовали подземную речку, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.
"Инцидент произошел вечером 7 января. Экипаж Росгвардии в центре Москвы заметил и задержал троих диггеров, которые выходили из тоннеля подземной речки через канализационный люк на проезжую часть", — сказал собеседник агентства.
По его словам, задержанные — двое мужчин и женщина — пояснили, что примерно в 21.00 мск в районе станции метро Белорусская решили исследовать старую подземную речку. Для "экпедиции" они приобрели в интернете общевойсковые защитные костюмы, которые надели при входе в тоннель, чтобы не промокнуть.
"Примерно через полтора часа они устали и вылезли из люка на проезжую часть на улице Дружинниковская, дом 18, строение 6, где проезжала машина Росгвардии, экипаж которой их заметил и задержал", — сказал собеседник.
На нарушителей, по данным источника, составлены административные протоколы по части 1 статьи 20.17 КоАП РФ (Самовольное проникновение на охраняемый в установленном порядке объект). Им грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей.
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Происшествия , МВД , РИА Новости , Москва
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