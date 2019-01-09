Источник сообщил о задержании трех диггеров в центре Москвы

"Инцидент произошел вечером 7 января. Экипаж Росгвардии в центре Москвы заметил и задержал троих диггеров, которые выходили из тоннеля подземной речки через канализационный люк на проезжую часть", — сказал собеседник агентства.

По его словам, задержанные — двое мужчин и женщина — пояснили, что примерно в 21.00 мск в районе станции метро Белорусская решили исследовать старую подземную речку. Для "экпедиции" они приобрели в интернете общевойсковые защитные костюмы, которые надели при входе в тоннель, чтобы не промокнуть.

"Примерно через полтора часа они устали и вылезли из люка на проезжую часть на улице Дружинниковская, дом 18, строение 6, где проезжала машина Росгвардии, экипаж которой их заметил и задержал", — сказал собеседник.

На нарушителей, по данным источника, составлены административные протоколы по части 1 статьи 20.17 КоАП РФ (Самовольное проникновение на охраняемый в установленном порядке объект). Им грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей.