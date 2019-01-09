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Россияне пошли под суд за воспитание ребенка электрошокером 

Lenta.ru + ещё 1 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Семейная пара из города Мегион (Ханто-Мансийский автономный округ) пойдет под суд за истязания своего семилетнего ребенка с применением электрошокера. Об этом в среду, 9 января, «Ленте.ру» сообщила Алина Никифорова, официальный представитель регионального управления Следственного комитета (СКР).
«В ходе следствия установлено, что отец и мать злоупотребляли спиртным и систематически избивали мальчика, используя в том числе электрошокер. Свои поступки они объяснили "воспитательными целями"», — сообщила Никифорова.
Она уточнила, что родителям ребенка предъявлены обвинения по статьям 117 («Истязание») и 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ.
По данным следствия, обвиняемая ранее родила двух детей от другого мужчины, но была лишена родительских прав. Детей передали под опеку бабушке по материнской линии и присудили обвиняемой выплачивать алименты. Но деньги на счета детей так и не поступали.
Судебный пристав-исполнитель в мае 2018 года пришел для составления протокола и обнаружил, что третий, младший ребенок избит и на его видимых частях тела заметны характерные синяки от ремня. Пристав немедленно вызвал сотрудников полиции, ребенка в их присутствии осмотрели врачи и обнаружили как синяки и ссадины, так и метки от электрошокера.
«Мальчика сразу изъяли из семьи и передали под опеку бабушке, а в отношении родителей возбудили уголовное дело», — отметила Алина Никифорова.
28 ноября 2017 года сообщалось, что полицией города Наро-Фоминск (Московская область) задержаны родители, подозреваемые в избиении своего двухмесячного ребенка. В результате побоев у новорожденного были диагностированы переломы теменной и затылочной костей, нескольких ребер и левого бедра. Подруга молодой матери сообщила, что та часто применяла силу в отношении двух своих сыновей и вела разгульный образ жизни.
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Происшествия , СКР , Lenta.ru , Мегион
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