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В Уфе задержали артистов шапито во время шоу 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: CC0 / Public Domain
Судебные приставы Уфы прервали представление передвижного цирка в Уфе и при зрителях вывели артистов в наручниках из-за невыполнения ими судебного решения о закрытии шапито, где не соблюдались правила пожарной безопасности, сообщил РИА Новости представитель управления федеральных приставов Башкирии.
По словам собеседника агентства, инцидент произошел 4 января в шатре цирка-шапито "Триумф" в уфимском микрорайоне Сипайлово.
"Судебные приставы выполняли свою работу. Действительно, во время представления в помещение цирка вошли вооруженные судебные приставы и при зрителях заковали выступающих артистов в наручники, объяснили им причину задержания и вывели из зала. О временном приостановлении работы цирка решение было принято еще 19 декабря Октябрьским районным судом, но руководство заведения не подумало его исполнить и во время новогодних каникул продолжало собирать горожан на шоу", — заявил агентству представитель управления.
По его словам, на другой день после инцидента артисты снова планировали давать представление, но судебные приставы оцепили шатер и не пустили в зал горожан и артистов.
"Поводом для временного закрытия цирка стали многочисленные нарушения пожарной безопасности в шатре. В помещении есть только один выход, который служит путем эвакуации как для зрителей, так и для цирковых зверей. Если начнется пожар, трагедии в таких условиях не избежать. Также нет системы пожарной сигнализации, пол покрыт легковоспламеняющимся материалом. Запрет в соответствии с постановлением суда будет действовать до вынесения окончательного решения по делу в отношении цирка, до этого времени судебные приставы будут проводить проверки соблюдения наложенного запрета", — пояснил агентству собеседник.
РИА Новости не располагает комментарием руководства цирка. На странице шапито в социальной сети "ВКонтакте" сообщается, что цирк временно переехал в здание ВДНХ ЭКСПО на улице Менделеева, и 9 января состоится представление. Горожане в комментариях спрашивают, когда им вернут деньги за прерванное представление.
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Комментарии1
Происшествия , РИА Новости , Башкортостан , Уфа
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