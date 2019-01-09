Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Курилы без США: американцы отказались от баз
Курилы без США: американцы отказались от баз

В Яванском море ищут пропавший танкер с пальмовым маслом 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Norwegian Coastal Administration/kystverket.no
Поиском пропавшего судна Namse Bangdzod, перевозившего пальмовое масло, на борту которого находились 12 моряков, занялись власти Индонезии, сообщает The Jakarta Post.
Известно, что танкер Namse Bangdzod вышел из порта Сампит на острове Калимантан 27 декабря, в районе яванского порта Караванг недалеко от Джакарты корабль перестал выходить на связь. Судно объявили пропавшим 7 января. Его поисками занимается национальное агентство по борьбе с чрезвычайными ситуациями, а также местные рыбаки.
"Мы надеемся, что моряки или рыбаки обнаружат танкер и доложат нам. Прошу всех воздержаться от предположений, что он был захвачен", — сказал глава Sampit KSOP по парусному патрулированию и безопасности Баслан Даманг.
Ранее сообщалось, что нефтяной танкер взорвался и загорелся у берегов острова Лама в Гонконге.
Газета.Ru: последние новости
В Москве жестоко избили муниципального депутата Девочка выстрелила себе в лицо при попытке сделать селфи в Мытищах В СК назвали подозреваемого в убийстве полицейского в Подмосковье
Происшествия , Индонезия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США наступают России на пятки308
У «Северного потока-2» обнаружили слабое место190
Украинцы вынесли вердикт томосу «новой церкви»3
Курилы без США: американцы отказались от баз32
Синод оформил томос для Украины88
Видео
00:44
Путин выстрелил из пушки в Петербурге
Общество Политика
01:59
СМИ сообщили о гибели российского военного в Сирии
В мире
03:13
У «Северного потока-2» обнаружили слабое место
В мире Статьи
01:07
США наступают России на пятки
Армия Статьи
00:27
Китай показал испытания ударного беспилотника
Армия Оружие
03:26
Синод оформил томос для Украины
В мире Конфликты
04:08
Россияне сбежали от коллекторов и погибли
Происшествия
03:46
Скандал на похоронах Криса Кельми
Шоу-бизнес Статьи
00:18
Резня в Подмосковье: майора убили из ревности
Происшествия Статьи
00:45
Как Британия оживила Скрипалей
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение