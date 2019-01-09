В Яванском море ищут пропавший танкер с пальмовым маслом

Поиском пропавшего судна Namse Bangdzod, перевозившего пальмовое масло, на борту которого находились 12 моряков, занялись власти Индонезии , сообщает The Jakarta Post.

Известно, что танкер Namse Bangdzod вышел из порта Сампит на острове Калимантан 27 декабря, в районе яванского порта Караванг недалеко от Джакарты корабль перестал выходить на связь. Судно объявили пропавшим 7 января. Его поисками занимается национальное агентство по борьбе с чрезвычайными ситуациями, а также местные рыбаки.

"Мы надеемся, что моряки или рыбаки обнаружат танкер и доложат нам. Прошу всех воздержаться от предположений, что он был захвачен", — сказал глава Sampit KSOP по парусному патрулированию и безопасности Баслан Даманг.

Ранее сообщалось, что нефтяной танкер взорвался и загорелся у берегов острова Лама в Гонконге.