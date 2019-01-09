Специалисты восстановили подачу электроснабжения жителям Чечни после двух отключений, произошедших в среду, сообщается на сайте Минэнерго РФ.
Ранее около 10 тысяч человек остались без электричества в столице Чечни Грозном из-за отключения трансформатора Т-1 на подстанции. Позднее без света остались еще 42,5 тысячи жителей республики — из-за обрыва провода воздушной линии "Самашки — Ачхой-Мартан".
"В 16.15 после завершения испытаний трансформатор Т-1 введен в работу и всем потребителям подано напряжение. … В 16.20 аварийно-восстановительные работы завершены, воздушная линия 35 кВ "Самашки — Ачхой-Мартан" включена в работу и всем потребителям подано напряжение", — говорится в сообщении.