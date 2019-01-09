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В Москве альфонс выманил у влюблённой в него женщины 2 млн рублей 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пострадавшей оказалась 57-летняя жительница города.
В полиции она сообщила, что на сайте знакомств у неё началась переписка с мужчиной по имени Алексей. Он назвал себя бизнесменом. Женщине он рассказал о проблемах с правоохранительными органами. По его словам, ему было нужно собрать 12 миллионов рублей, чтобы избежать возбуждения уголовного дела.
Как стало известно РЕН ТВ, женщина перевела этому человеку на карту 800 тысяч рублей, а через несколько дней они встретились на заправке на МКАДе, где она лично отдала ещё миллион наличными. После этого мужчина исчез.
Возбуждено уголовное дело. Известно о задержании подозреваемого и его сообщника.
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Происшествия , МВД , РЕН ТВ , Москва
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