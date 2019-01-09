В Москве альфонс выманил у влюблённой в него женщины 2 млн рублей

Пострадавшей оказалась 57-летняя жительница города. В полиции она сообщила, что на сайте знакомств у неё началась переписка с мужчиной по имени Алексей. Он назвал себя бизнесменом. Женщине он рассказал о проблемах с правоохранительными органами . По его словам, ему было нужно собрать 12 миллионов рублей, чтобы избежать возбуждения уголовного дела. Как стало известно РЕН ТВ , женщина перевела этому человеку на карту 800 тысяч рублей, а через несколько дней они встретились на заправке на МКАДе, где она лично отдала ещё миллион наличными. После этого мужчина исчез. Возбуждено уголовное дело. Известно о задержании подозреваемого и его сообщника.