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В Приамурье управляющую компанию обязали к субботе убрать горку из нечистот 

РИА Новости + ещё 15 15 минут назад
Фото: Р-Спорт
Управляющую компанию в селе Чигири Амурской области, где из-за несвоевременной откачки септика образовалась горка из нечистот, обязали убрать замерзшие отходы до 12 января, сообщили РИА Новости в администрации Благовещенского района.
Ранее в СМИ появились фотографии, как дети катаются с горки из замерзших нечистот. По данным регионального информационного агентства "Амур.инфо", септики переполнились в недавно построенных трехэтажных домах, нечистоты начали течь с пригорка в сторону жилья.
"Администрация Благовещенского района обязала управляющую компанию ООО "ЭнергоЦентр-Восток" в срок до 12 января текущего года провести уборку наледи. До 25 декабря откачку септиков трех многоквартирных домов по договору с управляющей компанией осуществляло ООО "ЧУК", в связи со сложившейся задолженностью управляющей компании перед ООО "ЧУК" откачка септиков была прекращена", — заявили в администрации Благовещенского района, уточнив, что переполненные септики подтопили проезжую часть между многоквартирными домами.
В администрации Благовещенского района РИА Новости уточнили, что еще 29 декабря была направлена претензия в адрес управляющей компании, а также обращение в прокуратуру Благовещенского района и государственную жилищную инспекцию Амурской области "о принятии мер по проведению процедуры аннулирования лицензии данной управляющей компании".
Ранее в ЕДДС Благовещенского района агентству сообщили, что жильцы многоквартирных домов выберут на собрании новую управляющую компанию.
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Происшествия , РИА Новости , Амурская Область
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