Школьница выстрелила себе в лицо во время селфи с пистолетом

Тринадцатилетняя девочка госпитализирована после неудачной попытки сфотографироваться с травматическим пистолетом.

Инцидент случился в среду, 9 января в Подмосковных Мытищах

Семиклассница решила сделать автопортрет, пока родители отсутствовали дома. В процессе съёмки она нечаянно спустила курок и выстрелила себе в лицо.

Как выяснилось, травматический пистолет принадлежит отцу пострадавшей. Документы на законное владение оружием у него в порядке, однако мужчина привлечён к административной ответственности в связи с ненадлежащим хранением пистолета, информирует «Ридус»

Ранее житель Ханты-Мансийского автономного округа застрелил на охоте 18-летнего сына, перепутав его с лосем. Инцидент произошёл в Нефтеюганском районе, сообщал News.ru.