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Школьница выстрелила себе в лицо во время селфи с пистолетом 

News.ru + ещё 15 1 час назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Тринадцатилетняя девочка госпитализирована после неудачной попытки сфотографироваться с травматическим пистолетом.
Инцидент случился в среду, 9 января в Подмосковных Мытищах.
Семиклассница решила сделать автопортрет, пока родители отсутствовали дома. В процессе съёмки она нечаянно спустила курок и выстрелила себе в лицо.
В результате девочка госпитализирована с переломом нижней челюсти, сообщила представитель регионального управления Следственного комитета РФ Ольга Врадий.
Как выяснилось, травматический пистолет принадлежит отцу пострадавшей. Документы на законное владение оружием у него в порядке, однако мужчина привлечён к административной ответственности в связи с ненадлежащим хранением пистолета, информирует «Ридус».
Ранее житель Ханты-Мансийского автономного округа застрелил на охоте 18-летнего сына, перепутав его с лосем. Инцидент произошёл в Нефтеюганском районе, сообщал News.ru.
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Происшествия , Ольга Врадий , СКР , Ридус , Мытищи
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