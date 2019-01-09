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Российскому тюремщику подложили гранату под машину 

Lenta.ru 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
В Петербурге майор управления ФСИН нашел под своим автомобилем гранату Ф-1. Об этом в среду, 9 января, пишет интернет-газета «Фонтанка.ру».
Инцидент произошел днем 8 января на проспекте Обуховской Обороны возле дома, в котором исторически живут сотрудники пенитенциарной системы. Начальник оперативного отдела СИЗО «Кресты-2» по фамилии Доскиев заметил под колесом своей личной машины Toyota Camry гранату.
Он сразу определил, что боеприпас учебный, поэтому самостоятельно его поднял, не вызывая минеров, а затем сообщил о своей находке в полицию.
Оперативники уголовного розыска занялись выяснением обстоятельств случившегося. Проверяется версия, что инцидент может быть связан с профессиональной деятельностью сотрудника ФСИН. В его обязанности входит не только наблюдение за режимом содержания, но и разработка арестантов.
«Конечно, если бы захотели сделать что-то серьезное, то по-другому обозначили отношение, но если это только шутка, то все равно неприятная», — прокомментировал случившееся один из сослуживцев майора.
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Происшествия , ФСИН , Фонтанка.Ру , Санкт-Петербург
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