Российскому тюремщику подложили гранату под машину

Инцидент произошел днем 8 января на проспекте Обуховской Обороны возле дома, в котором исторически живут сотрудники пенитенциарной системы. Начальник оперативного отдела СИЗО «Кресты-2» по фамилии Доскиев заметил под колесом своей личной машины Toyota Camry гранату.

Он сразу определил, что боеприпас учебный, поэтому самостоятельно его поднял, не вызывая минеров, а затем сообщил о своей находке в полицию.

Оперативники уголовного розыска занялись выяснением обстоятельств случившегося. Проверяется версия, что инцидент может быть связан с профессиональной деятельностью сотрудника ФСИН. В его обязанности входит не только наблюдение за режимом содержания, но и разработка арестантов.