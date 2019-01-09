Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пьяные школьники в Южной Корее избили российских рабочих 

Lenta.ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: Reuters
Полиция Южной Кореи предъявила троим старшеклассникам обвинения в том, что они избили двоих граждан России. Об этом сообщает местный инфопортал News1.
Инцидент произошел утром 1 января в городе Танджин. Двое рабочих из России спросили дорогу у группы подростков, после чего те их избили. Пострадавшим оказали помощь в местной больнице.
Школьники объяснили свои действия тем, что россияне, как им показалось, приставали к их подругам. Полицейским удалось установить, что в момент избиения нападавшие были сильно пьяны.
29 декабря 2018 года сообщалось, что пьяные украинские полицейские избили и ограбили прохожего в городе Кременчуг. 9 ноября того же года СМИ рассказали о группе из троих пьяных трансгендеров и женщины — они избили мужчину в метро Лондона.
Последние новости
Самый богатый человек в истории решил развестись В Норвегии заговорили о войне с Россией Польша попала в зависимость от российского угля
Происшествия , Южная Корея , Танджин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России озвучили условие возвращения в ПАСЕ9
Украина нашла новый способ пройти в Керченском проливе63
Москва уличила Токио в обмане по мирному договору279
Умер Анатолий Лукьянов67
Порошенко призвал Москву к ответу из-за С-400992
Видео
00:44
Путин выстрелил из пушки в Петербурге
Общество Политика
01:53
Культ личности президента Туркмении показали на пальцах
В мире
00:38
Порошенко призвал Москву к ответу из-за С-400
Оружие Армия
02:10
Самый богатый человек в мире разводится
Общество
01:46
Умер Анатолий Лукьянов
Общество
05:37
Путин не смог попасть в Эрмитаж
Политика Общество
00:13
«В детский дом поедешь, тварь»: мать унизила сына
Происшествия
02:18
Изнасилованная дознавательница выступила с требованием
Происшествия
04:14
Опубликована последняя песня лидера Linkin Park
Шоу-бизнес
00:58
Курилы без США: американцы отказались от баз
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение