Ревнивого россиянина объявили в розыск за убийство полицейского

По данным ведомства, тело мужчины 1982 года рождения с ножевым ранением шеи было обнаружено около 5 часов утра 9 января 2019 года.

В ходе расследования было установлено, что потерпевший проходил службу в органах внутренних дел Тверской области. Он гостил у своей знакомой в Подольске, где распивал спиртные напитки с ее соседом. Во время застолья между мужчинами возник конфликт на почве ревности, в ходе которого один из них нанес другому удар ножом в шею. От полученного ранения полицейский скончался на месте. Подозреваемый с места происшествия скрылся.

Следователи установили личность беглеца. Известно, что он родом из Чувашии и ранее судим за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

В настоящее время проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения и задержания подозреваемого.