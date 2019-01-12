Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На место обвала сопки в Хабаровском крае отправится экспедиция ученых 

РИА Новости + ещё 30
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Вторая группа экспедиции отправляется в субботу в Верхенебуреинский район Хабаровского края, где в реку Бурея сошел оползень, сообщил РИА Новости главный научный сотрудник Института водных и экологических проблем ДВО РАН, доктор географических наук Алексей Махинов.
В начале декабря в 73 километрах от поселка Чекунда в Хабаровском крае из-за оползня обрушилась часть сопки. Она полностью перекрыла русло реки Бурея, создав перемычку в водохранилище Бурейской ГЭС. В результате отсечено около 28% полезного объема водохранилища. Бурейский оползень ученые уже назвали крупнейшим в стране за последние годы. Объем сошедшего грунта составляет около 34 миллионов кубометров.
Амурское бассейновое водное управление сообщило, что Бурейская ГЭС сократила расход воды до 600 кубометров в секунду, чтобы сбалансировать работу до наступления весеннего половодья и избежать так называемого мертвого объема водохранилища.
В четверг к обрушившейся сопке отправилась первая группа экспедиции — представители правительства края и спасатели. Они доставили необходимую технику и оборудование, а также организовали палаточный лагерь. В состав второй группы вошли специалисты Института водных и экологических проблем ДВО РАН, Института тектоники и геофизики ДВО РАН, гидрологи от Дальневосточного УГМС, а также геодезисты от ООО "Изыскания и проектирование". Экспедиция продлиться 5-7 дней.
"Группа ученых отправляется из Хабаровска в субботу. Наша задача определить параметры оползня, его размер под водой, проходит ли через эту дамбу вода, размеры выемки на сопке, высоту заплеска воды, который образовался после обвала грунта, состав пород, возможны ли подобные оползни в дальнейшем. А также изучить характеристики оползневого тела до того, как будет принято решение о его ликвидации силами военных", — сказал Махинов.
Ранее сообщалось, что в пятницу оперативная группа военных инженеров Минобороны России и Восточного военного округа вылетела для расчистки русла реки. Они провели облет территории, выполнили аэрофотосъемку, составили карту и определили места проведения инженерных работ. Подразделения инженерных войск и материально-технического обеспечения готовят технику и специальное оборудование.
Последние новости
Разоблачение: шведы о русской подлодке, спасшей девушек Германия ответила США на критику в адрес "Северного потока - 2" Названа причина развода самого богатого человека в мире
Комментарии
Происшествия , Наука и техника , Министерство обороны , РИА Новости , Хабаровский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Харькове произошла трагедия65
Россия столкнулась с новым ЧП в космосе168
Сделана первая в истории фотография черной дыры8
Мужчина умер в очереди к врачу108
Украинцам упростили выбор4
Видео
03:23
В США начали подготовку к режиму ЧП
В мире США
00:27
ЦОДД выступил с предупреждением из-за ЧП в Москве
Происшествия
10:29
Найден способ защитить Курилы от Японии
Политика
00:30
Автомобильную дорогу заблокировали тюлени
Общество Происшествия
03:10
Китай показал посадку на обратную сторону Луны
Наука и техника Технологии
10:37
«Ты за каждое свое слово ответишь»
Украина В мире
01:00
Галкин поставил на место Преснякова
Шоу-бизнес
00:12
SpaceX показала готовую к пуску ракету Starship
Технологии Наука и техника
00:39
Пилот спас туриста, совершив сложнейший маневр
Общество
02:12
Трамп воспользовался провальной идеей Порошенко
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение