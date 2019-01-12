На место обвала сопки в Хабаровском крае отправится экспедиция ученых

Вторая группа экспедиции отправляется в субботу в Верхенебуреинский район Хабаровского края , где в реку Бурея сошел оползень, сообщил РИА Новости главный научный сотрудник Института водных и экологических проблем ДВО РАН, доктор географических наук Алексей Махинов.

В начале декабря в 73 километрах от поселка Чекунда в Хабаровском крае из-за оползня обрушилась часть сопки. Она полностью перекрыла русло реки Бурея, создав перемычку в водохранилище Бурейской ГЭС. В результате отсечено около 28% полезного объема водохранилища. Бурейский оползень ученые уже назвали крупнейшим в стране за последние годы. Объем сошедшего грунта составляет около 34 миллионов кубометров.

Амурское бассейновое водное управление сообщило, что Бурейская ГЭС сократила расход воды до 600 кубометров в секунду, чтобы сбалансировать работу до наступления весеннего половодья и избежать так называемого мертвого объема водохранилища.

В четверг к обрушившейся сопке отправилась первая группа экспедиции — представители правительства края и спасатели. Они доставили необходимую технику и оборудование, а также организовали палаточный лагерь. В состав второй группы вошли специалисты Института водных и экологических проблем ДВО РАН, Института тектоники и геофизики ДВО РАН, гидрологи от Дальневосточного УГМС, а также геодезисты от ООО "Изыскания и проектирование". Экспедиция продлиться 5-7 дней.

"Группа ученых отправляется из Хабаровска в субботу. Наша задача определить параметры оползня, его размер под водой, проходит ли через эту дамбу вода, размеры выемки на сопке, высоту заплеска воды, который образовался после обвала грунта, состав пород, возможны ли подобные оползни в дальнейшем. А также изучить характеристики оползневого тела до того, как будет принято решение о его ликвидации силами военных", — сказал Махинов.