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В Подмосковье убили полицейского 

Рамблер + ещё 9 37 минут назад
Фото: ТАСС
Тверской полицейский был убит в подмосковном Подольске, рассказал ТАСС собеседник в правоохранительных органах.
По его словам, 40-летний служащий управления МВД по Тверской области Максим Дунаев, находившийся не при исполнении служебных обязанностей, был убит в ходе конфликта с неизвестным.
По факту произошедшего Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего». Подозреваемый разыскивается.
По данным РЕН ТВ, погибший полицейский находился в Московской области в отпуске — навещал возлюбленную, — а убит был ножом в ходе распития спиртного с подозреваемым — 40-летним Алексеем Исаевым. Канал отмечает, что Исаев мог направиться в Троицкий административный округ Москвы.
Происшествия , Максим Дунаев , Алексей Исаев , СКР , МВД , ИТАР-ТАСС , Московская область , Подольск , Тверская Область
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