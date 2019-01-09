Семья из Санкт-Петербурга загадочно погибла в Камбодже

Загадочная смерть семейной пары из Санкт-Петербурга произошла в Камбодже . Тела мужа и жены были обнаружены 4 января в арендованном ими доме, никаких вещей или документов при них не нашли.

Со слов брата погибшей, несколько лет назад, после финансового кризиса Виктор и Лилия стали банкротами. Кроме того, они оформили валютную ипотеку, которую стало нечем выплачивать. Весной 2018 года супруги улетели в Камбоджу, взяв билеты в один конец. 2 января 2019 года Виктор отправил родителям SMS следующего содержания: «Лиля ушла. Я сижу около неё. Полицию ещё не вызывал. Следующим буду я». О причинах смерти в сообщении сказано не было.

Стали известны события, предшествовавшие гибели двух жителей Петербурга в Королевстве Камбоджа. pic.twitter.com/hXiCwQRFrN— 78 | НОВОСТИ (@good78news) 8 января 2019 г.

В посольстве России факт смерти уже подтвердили. По предварительным данным, супруги отравились медицинским спиртом. Родственники уже заявили, что не собираются перевозить тела погибших на Родину, сообщает портал 78.ru.