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Семья из Санкт-Петербурга загадочно погибла в Камбодже 

News.ru + ещё 6 31 минуту назад
Фото: Global Look Press
Загадочная смерть семейной пары из Санкт-Петербурга произошла в Камбодже. Тела мужа и жены были обнаружены 4 января в арендованном ими доме, никаких вещей или документов при них не нашли.
Со слов брата погибшей, несколько лет назад, после финансового кризиса Виктор и Лилия стали банкротами. Кроме того, они оформили валютную ипотеку, которую стало нечем выплачивать. Весной 2018 года супруги улетели в Камбоджу, взяв билеты в один конец. 2 января 2019 года Виктор отправил родителям SMS следующего содержания: «Лиля ушла. Я сижу около неё. Полицию ещё не вызывал. Следующим буду я». О причинах смерти в сообщении сказано не было.
В посольстве России факт смерти уже подтвердили. По предварительным данным, супруги отравились медицинским спиртом. Родственники уже заявили, что не собираются перевозить тела погибших на Родину, сообщает портал 78.ru.
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Происшествия , Камбоджа , Санкт-Петербург
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