Украинец убил собутыльника из России, ударив его ножом около 60 раз

Фото: Sputnik / Табылды Кадырбеков

Житель Днепропетровской области убил гражданина России в ходе конфликта, он нанес ему около 60 ударов ножом, сообщила во вторник пресс-служба областного управления полиции Украины "Убийство произошло в ночь с 5 на 6 января на одной из улиц Терновского района в Кривом Роге. Установлено, что вечером 5 января подозреваемый распивал спиртные напитки совместно с умершим. В результате между мужчинами возник конфликт, в ходе которого 40-летний мужчина нанес своему оппоненту около 60 ударов ножом по конечностям и туловищу", — говорится в сообщении. По данным полиции, подозреваемым оказался ранее судимый местный житель, а погибший был гражданином РФ. Полиция задержала подозреваемого, возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве, следствие продолжается.