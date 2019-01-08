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Украинец убил собутыльника из России, ударив его ножом около 60 раз 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: Sputnik / Табылды Кадырбеков
Житель Днепропетровской области убил гражданина России в ходе конфликта, он нанес ему около 60 ударов ножом, сообщила во вторник пресс-служба областного управления полиции Украины.
"Убийство произошло в ночь с 5 на 6 января на одной из улиц Терновского района в Кривом Роге. Установлено, что вечером 5 января подозреваемый распивал спиртные напитки совместно с умершим. В результате между мужчинами возник конфликт, в ходе которого 40-летний мужчина нанес своему оппоненту около 60 ударов ножом по конечностям и туловищу", — говорится в сообщении.
По данным полиции, подозреваемым оказался ранее судимый местный житель, а погибший был гражданином РФ.
Полиция задержала подозреваемого, возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве, следствие продолжается.
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