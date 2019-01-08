Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве умер вор в законе Мамука 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: «Прайм крайм»
В Москве умер вор в законе Мамука Микеладзе, клан которого враждовал с Дедом Хасаном. Об этом сообщает "Прайм Крайм".
Тело 52-летнего криминального авторитета нашли в одной из столичных квартир. Дата смерти — 3 января.
«Несмотря на слабое здоровье, подорванное длительным употреблением сильнодействующих препаратов и неудавшимися попытками излечиться, Мамука, благодаря личному авторитету, оставался заметной и знаковой фигурой», — пишет издание.
Микеладзе родился в Тбилиси, но почти всю жизнь провел в Москве. Жил на Ленинском проспекте. В 1994 году он с двумя другими ворами организовал бунт в Бутырке, когда охрана пыталась заставить заключенных подчиниться ее требованиям. Голодовку в сизо тогда объявили 4055 арестантов.
Клан Микеладзе вместе с Таро (Тариэлом Ониани) открыто враждовал с кланом другого «вора в законе» — Деда Хасана, убитого в 2013 году.
Происшествия , ФСИН , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Курилы забесплатно: что требует Япония369
На Украине высказались о возврате томоса118
Испытания новейших атомных подлодок РФ остановили305
США объяснили маневры в Черном море7
«Чего ты заплакала?»: Путин успокоил девочку107
Видео
00:44
Путин выстрелил из пушки в Петербурге
Общество Политика
00:42
Франция выдала России беглого экс-министра
Криминал Происшествия
00:53
«Всем хватит»: кому достанутся деньги Криса Кельми
Шоу-бизнес Статьи
01:32
Подробности операции по спасению Вани в Магнитогорске
Происшествия Пожары
00:42
Нью-Йорк атаковали «зловещие небесные огни»
В мире США
00:44
США выставят Москве ультиматум
В мире Криминал
00:22
Ургант лишился волос
Шоу-бизнес Сделай сам
00:53
Раскрыты шокирующие подробности похорон Кельми
Шоу-бизнес
00:51
Врачи оценили состояние спасенного в Магнитогорске младенца
Происшествия
01:46
Шторм обрушил променад в Калининградской области
Общество Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение