В Москве умер вор в законе Мамука

Москве умер вор в законе Мамука Микеладзе, клан которого враждовал с Дедом Хасаном. Об этом сообщает "Прайм Крайм".

Тело 52-летнего криминального авторитета нашли в одной из столичных квартир. Дата смерти — 3 января.

«Несмотря на слабое здоровье, подорванное длительным употреблением сильнодействующих препаратов и неудавшимися попытками излечиться, Мамука, благодаря личному авторитету, оставался заметной и знаковой фигурой», — пишет издание.

Микеладзе родился в Тбилиси, но почти всю жизнь провел в Москве. Жил на Ленинском проспекте. В 1994 году он с двумя другими ворами организовал бунт в Бутырке, когда охрана пыталась заставить заключенных подчиниться ее требованиям. Голодовку в сизо тогда объявили 4055 арестантов.

Клан Микеладзе вместе с Таро (Тариэлом Ониани) открыто враждовал с кланом другого «вора в законе» — Деда Хасана, убитого в 2013 году.