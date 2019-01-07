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Двухлетний мальчик умер из-за таблетки от аритмии 

Рамблер + ещё 5 48 минут назад
Фото: ТАСС
Московские следователи начали проверку по факту смерти 2-х летнего мальчика, проглотившего бабушкину таблетку. Об этом сообщает официальный сайт столичного управления СКР.
«Установлено, что 04 января 2019 года мальчик, находясь в гостях у бабушки с дедушкой, взял из коробки и проглотил неизвестную таблетку, предположительно от аритмии, после чего сразу же был доставлен в больницу. Несмотря на оказанную помощь 06 января ребёнок скончался», — говорится в сообщении.
Следователи устанавливают, кто и как недосмотрел за ребенком. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Подробности трагедии узнал МК. Издание сообщает, что происшествие случилось в Юго-западном округе столицы. В гости к родителям на Новый год приехала дочь с мужем и двумя малолетними сыновьями. 4 января бабушка попросила дедушку достать сердечные таблетки с верхней полки на кухне. Неожиданно к дедушке подбежал внук, выхватил таблетку и засунул в рот. Взрослые пытались вытащить лекарство, но не смогли. Через 15 минут малыша затрясло, у него началась рвота, он побледнел и потерял сознание. Ребенка сразу же увезли в больницу.
Оказалось, что лекарство от аритмии вызвало у мальчика отек головного мозга. Врачи не смогли спасти ребенка.
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Происшествия , Другое
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