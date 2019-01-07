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Прояснилась ситуация с россиянами на борту затонувшего у берегов Турции судна 

Рамблер 1 час назад
Российских граждан не было на корабле, затонувшем у турецкого побережья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирину Касимову.
«По данным береговой охраны Самсуна, среди 13 членов экипажа россиян не было. Проходившая в СМИ ранее информация о двоих россиянах на борту судна не подтвердилась», — заявила Касимова.
Ранее сообщалось, что на корабле находилось 9 украинцев, 2 россиянина и 2 азербайджанца. Однако посол Украины в Турции Андрей Сибига заявил, что на судне было 11 украинцев, косвенно подтвердив данные Ирины Касимовой.
У берегов Турции затонуло судно
Грузовое судно «Волго-Балт» под панамским флагом затонуло у черноморского побережья Турции. Корабль вез уголь из Азова в Самсун.
Спасатели получили сигнал бедствия от корабля в 8:10 утра по Москве. Судно находилось в 80 километрах от Самсуна, на место крушения вылетели вертолеты.
По предварительным данным, погибли 6 членов экипажа. Остальных спасли. Такие данные привел губернатор провинции Самсун Осман Каймак.
Видео спасательной операции обнародовали турецкие СМИ.
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Происшествия , Видео , Турция
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