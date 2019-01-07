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Четверо украинцев погибли на судне, затонувшем у берегов Турции 

РИА Новости 21 минуту назад
Фото: Reuters
Четверо украинцев погибли на торговом судне, затонувшем возле берегов Самсуна, сообщил в понедельник посол Украины в Турции Андрей Сибига.
"Сегодня (в понедельник — ред.) утром у берегов Самсуна из-за погодных условий затонуло торговое судно. Из 13 членов экипажа 11 были гражданами Украины. Береговой охраной были оперативно приняты надлежащие меры. К сожалению, не удалось спасти 4 наших соотечественников", — написал Сибига на своей странице в Twitter.
По его словам, остальные 7 членов экипажа доставлены в разные больницы Самсуна. "Пострадавших посетил губернатор провинции, они находятся под должным надзором. В Самсун выехал (украинский — ред.) консул", — добавил он.
Ранее сообщалось, что грузовое судно, на борту которого находилось несколько россиян, затонуло в Черном море у берегов Турции. По данным властей Самсуна, экипаж судна состоял из девяти граждан Украины, двух граждан Азербайджана и двух россиян. Как сообщало агентство Anadolu, судно разломилось пополам и затонуло, в результате шесть человек погибли, семеро спасены.
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Происшествия , Турция
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