Четверо украинцев погибли на судне, затонувшем у берегов Турции

Четверо украинцев погибли на торговом судне, затонувшем возле берегов Самсуна, сообщил в понедельник посол Украины Турции Андрей Сибига.

"Сегодня (в понедельник — ред.) утром у берегов Самсуна из-за погодных условий затонуло торговое судно. Из 13 членов экипажа 11 были гражданами Украины. Береговой охраной были оперативно приняты надлежащие меры. К сожалению, не удалось спасти 4 наших соотечественников", — написал Сибига на своей странице в Twitter.

По его словам, остальные 7 членов экипажа доставлены в разные больницы Самсуна. "Пострадавших посетил губернатор провинции, они находятся под должным надзором. В Самсун выехал (украинский — ред.) консул", — добавил он.

Ранее сообщалось, что грузовое судно, на борту которого находилось несколько россиян, затонуло в Черном море у берегов Турции. По данным властей Самсуна, экипаж судна состоял из девяти граждан Украины, двух граждан Азербайджана и двух россиян. Как сообщало агентство Anadolu, судно разломилось пополам и затонуло, в результате шесть человек погибли, семеро спасены.