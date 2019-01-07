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Подросток из Калуги впал в кому после инцидента с «ватрушкой» 

Рамблер 10 минут назад
Фото: РИА Новости
В Калуге подросток впал в кому после того как врезался в дерево, катаясь с горки на «ватрушке». О несчастном случае сообщает МК-Калуга.
Инцидент произошел на горке в парке Сосновая роща. В новогодние праздники 13-летний мальчик решил прокатиться на тюбинге — «ватрушке». При спуске подросток не смог затормозить, врезался в дерево и получил тяжелую травму.
«Мальчик сейчас находится в коме. У него перелом основания череп», — сообщили в больнице.
Местная пресса сообщает, что это не первый подобный случай с детьми на зимних каникулах.
В прошлом году 8-летняя школьница, катаясь во дворе дома на тюбинге, угодила под автомобиль. Девочка получила ушиб бедра.
Происшествия , Калуга
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