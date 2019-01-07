Подросток из Калуги впал в кому после инцидента с «ватрушкой»

Калуге подросток впал в кому после того как врезался в дерево, катаясь с горки на «ватрушке». О несчастном случае сообщает МК-Калуга.

Инцидент произошел на горке в парке Сосновая роща. В новогодние праздники 13-летний мальчик решил прокатиться на тюбинге — «ватрушке». При спуске подросток не смог затормозить, врезался в дерево и получил тяжелую травму.

«Мальчик сейчас находится в коме. У него перелом основания череп», — сообщили в больнице.

Местная пресса сообщает, что это не первый подобный случай с детьми на зимних каникулах.

В прошлом году 8-летняя школьница, катаясь во дворе дома на тюбинге, угодила под автомобиль. Девочка получила ушиб бедра.