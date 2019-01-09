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В Москве избили муниципального депутата 

Рамблер + ещё 15 1 час назад
Фото: Facebook
Муниципальный депутат по Ломоносовскому району Москвы Кирилл Чиркин госпитализирован с травмами головы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Полицейские отметили, что на народного избранника было совершено нападение.
"В момент нападения потерпевший был в состоянии алкогольного опьянения", — цитирует ТАСС слова своего источника.
Детали нападения депутат описал в своём профиле в Facebook. Чиркин отметил, что неизвестные напали на него со спины и ударили несколько раз тупым предметом в область затылка. Инцидент депутат связал со своей профессиональной деятельностью.
«Помню, что когда рухнул на снег мне сказали что-то вроде «Сбавь обороты, депутат Чиркин», — подчеркнул мужчина (орфография и пунктуация автора сохранены).
Чиркин уверяет, что нападение на него было совершено именно в том месте, где он добивался установки дополнительных световых опор, к которым до сих пор не подвели питание.
«У — успех. Пойду спать дальше», — резюмировал депутат.
По информации ТАСС, на посту депутата Ломоносовского района Чиркин занимается проблемами, связанными с работой коммунальных служб.
Комментарии1
Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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