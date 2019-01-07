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Спасатели нашли заблудившихся на Эльбрусе лыжников из Подмосковья 

РИА Новости + ещё 13 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Спасатели нашли заблудившихся на Эльбрусе двух лыжников из Подмосковья и спустили их в поселок Терскол, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
Ранее сообщалось, что в 19.55 мск в воскресенье поступила информация, что на горе Эльбрус в районе Гара-Баши на высоте 3500 метров группа лыжников сбилась с маршрута. На поиски спортсменов вышли девять спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
"По состоянию на 0.24 мск понедельника поисково-спасательные работы полностью завершены. Двое лыжников из подмосковных Химок доставлены на базу спасателей в поселке Терскол", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что спортсмены в лечении не нуждаются.
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Происшествия , Общество , МЧС , Московская область
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