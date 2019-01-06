Убит один из самых разыскиваемых террористов мира

Американские военные уничтожили йеменского террориста Джамаля Ахмеда Мухаммеда Али аль-Бадави, сообщил в Twitter президент США Дональд Трамп.

«Наша работа против "Аль-Каиды" продолжается. Мы никогда не остановимся в нашей борьбе с радикальным исламским терроризмом!» — написал глава государства.

Телеканал CNN со ссылкой на капитана ВМС США Билла Урбана сообщает, что аль-Бадави погиб 1 января в результате авиаудара в провинции Мариб в Йемене. В Вашингтоне заявляют, что во время операции террорист ехал в машине один, поэтому сопутствующего ущерба при его ликвидации не было.

Аль-Бадави, считающийся одним из главных организаторов атаки на эсминец «Коул» (USS Cole) в порту Адена в 2000 году, входил в список самых разыскиваемых террористов по версии ФБР США. За информацию, которая поспособствовала бы его аресту, была обещана награда в размере пяти миллионов долларов.

В 2004-м в Йемене террориста приговорили к смертной казни, позднее ее заменили на пожизненный срок. Несколько раз ему удавалось бежать из тюрьмы и в итоге в 2007-м его освободили в обмен на обещание сохранять лояльность местным властям. С тех пор США разыскивали его.

«Коул» атаковали два смертника, управлявшие начиненным взрывчаткой моторным катером. В результате подрыва погибли 17 американских моряков, еще 39 были ранены. Эсминец получил пробоину в корпусе, его отремонтировали и вновь ввели в строй.