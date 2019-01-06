Люди погибли от взрыва в Мариуполе

Взрыв прогремел вечером 5 января в квартире жилого дома украинского города Мариуполя . На месте работает оперативно-следственная группа.

«Вызов в полицию поступил в 21:20. На месте работает следственно-оперативная группа. Полицейские выясняют происхождение взрыва. Количество жертв уточняется», — сообщили в полиции Донецкой области.

ЧП произошло на третьем этаже дома на проспекте Строителей в Центральном районе Мариуполя. Там взорвалась граната. Погибли два человека, сообщает сайт «0629».

По словам очевидцев, взрыв был слышен в других микрорайонах города.

Как писал News.ru, в конце 2018 года украинские силовики подорвались на собственном минном поле при попытке наступления на нейтральную зону к югу Донецкой области. Бойцы 128-й горно-штурмовой бригады двумя группами по семь человек пытались подойти к позициям защитников ДНР на мариупольском направлении.