Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Люди погибли от взрыва в Мариуполе 

News.ru 15 минут назад
Фото: globallookpress.com
Взрыв прогремел вечером 5 января в квартире жилого дома украинского города Мариуполя. На месте работает оперативно-следственная группа.
«Вызов в полицию поступил в 21:20. На месте работает следственно-оперативная группа. Полицейские выясняют происхождение взрыва. Количество жертв уточняется», — сообщили в полиции Донецкой области.
ЧП произошло на третьем этаже дома на проспекте Строителей в Центральном районе Мариуполя. Там взорвалась граната. Погибли два человека, сообщает сайт «0629».
По словам очевидцев, взрыв был слышен в других микрорайонах города.
Как писал News.ru, в конце 2018 года украинские силовики подорвались на собственном минном поле при попытке наступления на нейтральную зону к югу Донецкой области. Бойцы 128-й горно-штурмовой бригады двумя группами по семь человек пытались подойти к позициям защитников ДНР на мариупольском направлении.
News.ru: последние новости
Полиция начала проверку по младенцу с заклеенным ртом Очевидцы рассказали подробности драки в МГСУ Лечащего врача онкобольного ребёнка избили рядом с клиникой
Происшествия , Мариуполь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лавров забил последний гвоздь в крышку гроба санкций»1381
США признали Украину неуправляемой проблемой463
Разоблачен автор «акустической атаки» на дипломатов США2
Врачи рассказали, кто заклеил рот младенцу в роддоме52
Турция ответила на «последнее предупреждение» США46
Видео
00:42
Франция выдала России беглого экс-министра
Криминал Происшествия
«Всем хватит»: кому достанутся деньги Криса Кельми
Шоу-бизнес Статьи
01:32
Подробности операции по спасению Вани в Магнитогорске
Происшествия Пожары
00:42
Нью-Йорк атаковали «зловещие небесные огни»
В мире США
00:44
США выставят Москве ультиматум
В мире Криминал
00:22
Ургант лишился волос
Шоу-бизнес Сделай сам
00:53
Раскрыты шокирующие подробности похорон Кельми
Шоу-бизнес
00:51
Врачи оценили состояние спасенного в Магнитогорске младенца
Происшествия
01:46
Шторм обрушил променад в Калининградской области
Общество Погода
03:17
Опасная посадка A380 попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение