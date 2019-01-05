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Появились подробности массовой драки в студенческом общежитии 

Lenta.ru + ещё 19 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Руководство Национального исследовательского Московского государственного строительного университета (НИУ МГСУ) проведет расследование после драки студентов вуза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей учебного заведения.
Афганцы и китайцы устроили драку в общежитии в Москве
По их словам конфликт на территории студенческого городка НИУ МГСУ произошел на бытовой почве между студентами третьего курса из Китая и Афганистана. В драке участвовали 11 человек, трое граждан Китая получили незначительные ушибы и ссадины. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.
Всех участников опросили сотрудники ОВД. В вузе также отметили, что официальные представительства иностранных государств информируются о случившемся в установленном порядке.
По информации ТАСС, участники драки, вероятно, будут привлечены к административной ответственности.
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