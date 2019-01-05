Появились подробности массовой драки в студенческом общежитии

Руководство Национального исследовательского Московского государственного строительного университета (НИУ МГСУ) проведет расследование после драки студентов вуза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей учебного заведения.

По их словам конфликт на территории студенческого городка НИУ МГСУ произошел на бытовой почве между студентами третьего курса из Китая и Афганистана. В драке участвовали 11 человек, трое граждан Китая получили незначительные ушибы и ссадины. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Всех участников опросили сотрудники ОВД . В вузе также отметили, что официальные представительства иностранных государств информируются о случившемся в установленном порядке.

По информации ТАСС, участники драки, вероятно, будут привлечены к административной ответственности.