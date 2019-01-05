Посетителей и персонал Центрального детского мира (ЦДМ) на Лубянской площади в Москве эвакуировали из-за срабатывания противопожарной сигнализации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.
"В МЧС по Москве поступило сообщение о срабатывании противопожарной сигнализации по адресу Театральный проезд, дом 5 (там расположен ЦДМ). Прибывшие пожарные не обнаружили возгорания по данному адресу. Но в целях безопасности до приезда сотрудников МЧС администрация вывела из здания персонал и посетителей магазина", — сообщили в пресс-службе.