Центральный детский мир в Москве эвакуировали из-за сообщения о пожаре

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Полиция возбудила дело после нападения на врача онкобольного ребенка из Черемхова

Два человека погибли при сходе лавины в горах Сочи

Стрельба произошла в боулинг-клубе недалеко от Лос-Анджелеса