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Москва оказалась в дипломатическом тупике из-за Киева
Москва оказалась в дипломатическом тупике из-за Киева

В Москве таксист и пассажир попали в больницу после ссоры 

РИА Новости + ещё 2 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Ссора между водителем такси и пассажиром на западе Москвы привела к госпитализации обоих участников конфликта, полиция проводит проверку, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе столичного главка МВД.
Сообщение о конфликте поступило в полицию 6 января в 00.23. Инцидент произошел на улице Щорса в районе дома 8, корпус 1.
"В результате конфликта оба участника с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи", — рассказал собеседник агентства.
Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, добавил он.
Источник РИА Новости в системе здравоохранения рассказал, что один из участников конфликта был госпитализирован с резаной раной.
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Происшествия , МВД , РИА Новости , Москва
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