В Москве таксист и пассажир попали в больницу после ссоры

Ссора между водителем такси и пассажиром на западе Москвы привела к госпитализации обоих участников конфликта, полиция проводит проверку, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе столичного главка МВД.

Сообщение о конфликте поступило в полицию 6 января в 00.23. Инцидент произошел на улице Щорса в районе дома 8, корпус 1.

"В результате конфликта оба участника с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи", — рассказал собеседник агентства.

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, добавил он.

Источник РИА Новости в системе здравоохранения рассказал, что один из участников конфликта был госпитализирован с резаной раной.