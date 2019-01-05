В Сочи два человека погибли из-за схода лавины

На курорте Красная поляна погибли два лыжника, спровоцировавшие сход лавины. О несчастном случае сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей курорта.

По данным администрации, трое мужчин катались на закрытой трассе на высоте 2300 метров. Неожиданно они ушли на территорию, где запрещено любое катание и спровоцировали сход лавины.

«Под лавиной оказались два человека, а третий вызвал спасателей. В результате поисково-спасательной операции, из-под снега были извлечены два человека без сознания», — рассказали представители курорта.

По их словам, медики проводили реанимацию в течение часа. Но спасти лыжников не удалось. Личности погибших пока неизвестны.

Сход лавины подтвердили в краснодарском управлении МЧС России

«На горном курорте на высоте 2300м над уровнем моря самопроизвольно сошла лавина. В результате пострадали 2 человека, которые осуществляли катание на оборудованной трассе, закрытой в связи с штормовым предупреждением», — говорится на сайте спасателей.

Спасатели Краснодарского края напоминают, что с 3 по 6 января в горах выше 1500 м действует экстренное предупреждение об опасности схода лавин.