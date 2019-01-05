В главном штабе ВМС Бенина рассказали о судьбе похищенных пиратами российских моряков

По данным главного штаба ВМС Бенина, судно ушло в территориальные воды Нигерии

В главном штабе ВМС Бенина рассказали о судьбе похищенных пиратами российских моряков. По данным штаба, судно ушло в территориальные воды Нигерии.

Ранее сообщалось, что вопросом освобождения похищенных россиян занимаются консульские отделы в Нигерии и Бенине.

Пираты в ночь на 2 января атаковали у берегов Бенина судно Msc Mandy, на борту которого находились 23 россиянина и один украинец. Бандиты захватили шестерых россиян. Остальные 18 членов экипажа не пострадали.