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В главном штабе ВМС Бенина рассказали о судьбе похищенных пиратами российских моряков 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: РИА Новости
По данным главного штаба ВМС Бенина, судно ушло в территориальные воды Нигерии.
В главном штабе ВМС Бенина рассказали о судьбе похищенных пиратами российских моряков. По данным штаба, судно ушло в территориальные воды Нигерии.
Пираты похитили шестерых россиян у берегов Бенина
Ранее сообщалось, что вопросом освобождения похищенных россиян занимаются консульские отделы в Нигерии и Бенине.
Пираты в ночь на 2 января атаковали у берегов Бенина судно Msc Mandy, на борту которого находились 23 россиянина и один украинец. Бандиты захватили шестерых россиян. Остальные 18 членов экипажа не пострадали.
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Происшествия , Бенин , Нигерия
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