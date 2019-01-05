Истории людей, переживших взрыв дома в Магнитогорске

Магнитогорске прощаются с первыми погибшими при взрыве жилого дома. В субботу, 5 января, состоятся похороны девяти человек. За время работы экстренных служб из-под обрушенного седьмого подъезда извлекли тела 39 погибших. Среди них не только хозяева квартир, но и люди, задержавшиеся в гостях. Пока одни магнитогорцы прощаются с погибшими, другие вспоминают, как выбирались из рассыпавшихся квартир и спасали соседей. Страшное событие наполнено противоречивыми эмоциями: скорбь об ушедших, радость за выживших, гордость за тех, кто помогал бороться с бедой. В городе то и дело слышны разговоры: «Это был не газ». Как и чем живет Магнитогорск после взрыва дома — в репортаже Ольги Плехановой.

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Десятиэтажка на Карла Маркса , 164 — огромный дом, секции которого соединены аркой, — место в Магнитогорске известное: он соседствует с многими магазинами и активно посещаемыми заведениями. В будни здесь трудно найти парковку для автомобиля. Взрыв, раздавшийся утром 31 декабря 2018 года, навсегда поменял судьбы жителей 12 подъездов, но не уменьшил внимания к бетонному гиганту. Силовики со всей России , спасатели, волонтеры и просто сочувствующие вот уже несколько дней не покидают окрестности рокового дома, где побывал даже президент.

С нескольких сторон оцепленной придомовой территории магнитогорцы устроили места памяти, куда горожане приносят цветы, свечи и детские игрушки. Помимо искренне сочувствующих и старающихся помочь много зевак, для которых адрес, где произошла трагедия, стал новой достопримечательностью.

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Многие жители дома накануне трагедии готовились к празднованию Нового года. Глава семьи Кругляковых ночью положил под наряженную елку подарок для трехлетнего сына. Однако день этой семьи, живущей на четвертом этаже седьмого подъезда, начался иначе, чем планировалось.

Молодая мать вскочила с постели от грохота. Первым делом подбежала к дивану, на котором спали сын и муж. Вместе с диваном они медленно проваливались под пол.

«Вижу — ребенок и муж повисли между третьим и четвертым этажами. Сына я вытащила, а Женя сам вскарабкался. Все-таки он в армии служил, спортсмен, подготовка не подвела. Мы выбежали в подъезд — лестницы уже не было. Нам повезло, что внизу были мужчины, которые не прошли мимо, не побоялись и приняли ребенка. Как уж мы с мужем спустились вниз, я даже не помню. Только 1 января я поняла, что мы как-то перепрыгнули через целый пролет. Все из-за шока», — вспоминает Елена Круглякова.

Новый год Кругляковы собирались встречать у себя, но после того, как выбрались из рухнувшего дома, совсем забыли про праздник. О том, что ребенка надо все же поздравить, им напомнил психолог МЧС

«Что еще удивительно: квартиры нет, а наша новогодняя елка и комод с розовой хрюшкой как стояли — так и стоят. Даже подарок сыну остался под елкой», — говорит Елена.

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На одной лестничной клетке с Кругляковыми жила семья Фокиных, спасение младшего члена которой потрясло всю страну.

История с найденным в руинах через 35 часов после взрыва 11-месячным Ваней Фокиным отозвалась в соцстеях целым флешмобом. Мальчик выжил, удачно уложившись в кроватке между диваном, одеялом и створками шкафчика. Ребенка доставили в НИИ неотложной детской хирургии в Москву , под присмотр доктора Рошаля . Отец Вани в момент взрыва был на работе, но, узнав о трагедии, прибыл к дому и в несколько подходов помогал спасателям искать сына. Младенец все еще находится в реанимации, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

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Взрыв прогремел в российском городе, но переживают за произошедшее даже в Таджикистане

Четыре дня жители села Малика Гаеева (Хатлонская область), не открывались от экранов телевизоров и следили в соцсетях за событиями в Магнитогорске. В маленькой деревушке живет всего около 570 семей, поэтому почти все были знакомы с Шухратом Ульфатовым и его женой, воспитывавшими троих детей. В Магнитогорске они жили на шестом этаже рокового подъезда. Он зарабатывал торговлей, она занималась детьми.

Главу семьи вытащили из-под развалин через семь часов после взрыва. После операции в больнице Челябинска Шухрат остается в тяжелом состоянии. Он с трудом дышит, медики пока не разрешают ему разговаривать, он общается жестами. Неизвестно, знает ли он уже о судьбе детей и жены, но рядом с ним постоянно находятся родственники, готовые поддержать.

«Как узнал, что произошло, стал приходить сюда каждый день. Старшему сыну Шухрата было шесть лет. Недавно у него в детском саду был новогодний утренник. Все смотрели красивые фото, радовались. Какая беда… В Таджикистане все уже в курсе, переживают. Мы из одного села. Я там раньше работал учителем, преподавал таджикский, всех знаю хорошо. Если найдут их, похороним на родине. Много чего говорят из-за взрыва. Но я бы тут не делил людей на русских и таджиков. Раньше мы все жили в одной стране, которая называлась Советский Союз. Перед горем все едины», — вздыхает односельчанин семьи Ульфатовых Абдували Султонов, дежуривший у дома, пока не нашли погибших.

Тела 24-летней Раджомбо Исоевой и трех ее детей извлекли из-под руин и опознали только 3 января. В ближайшее время их доставят в Таджикистан.

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Семья Ульфатовых стала самой многочисленной среди погибших, но далеко не единственной. Погибли вместе с маленькими дочками Антиловы и Краморенко. Нелля Танебаева оказалась погребенной под завалами вместе с четырехлетним внуком. А вот погибшая Ольга Баталова накануне трагедии отвезла детей к бабушке, оставшись в обрушенной квартире вместе с мужем.

Ольга Скворцова осталась в квартире 317 вместе с Сергеем Кутеповым. Уходя 30 декабря из дома, она пообещала 17-летней дочке, что вернется вечером или в крайнем случае ночью. Утром они с мамой собирались готовить новогодний ужин, но планы изменились. Ольга задержалась в гостях, и это стоило ей жизни. Ее и Сергея нашли под завалами мертвыми.

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Промышленный альпинист Рахим Гайыпов живет в пятиэтажке напротив взорвавшегося дома. Вот уже несколько дней он ищет девочку, которую достал из рушащегося подъезда.

«Она была в серо-белой шапке с тремя помпонами и куртке. Видимо, родители успели ее одеть, а сами… Если вдруг они не выжили, готов взять девочку в свою семью», — говорит 27-летний Рахим.

Молодой мужчина уже воспитывает троих детей: двух маленьких дочек и младшего брата жены, оставшегося сиротой в минувшем году. Квартиру в пятиэтажке он снимает около года. За это время дети успели подружиться с ребятами из соседнего дома. В здании, где рухнул подъезд, у одной из дочек Рахима живут одноклассницы.

Рахим с женой Галиной вернулись домой под утро — ездили в деревню на праздник. Машину обычно ставили под арку, но в эту ночь нашлось место рядом с их подъездом. Попив чаю, супруги собирались лечь спать, как вдруг прогремел взрыв, раздались крики. Окна на застекленном балконе вылетели. Рахим решил, что рванула граната, велел жене вызвать полицию, а сам побежал во двор.

«На улице стояли 10-20 человек, в панике кричали и плакали. Спасатели только заезжали во двор. Пока они разворачивались, я бросился к арке. Я не думал о том, что на меня может что-то упасть. Я думал, что надо скорее спасти как можно больше людей. Я просил мужчин пойти со мной, но отозвался только Виктор Крылов, с которым мы по сломанным плитам поднялись до пространства между третьим и четвертым этажом. Из руин, которые были раньше то ли коридором, то ли подъездом, мне в руки передали девочку лет пяти. Она не плакала. Пока выносил ее, спросил, где ее мама с папой. Она ответила, что там, позади. Но там никого не было, потому что все уже рухнуло. Я передал ее спасателю, который усадил ее в ближайшую пожарную машину. Больше я ее не видел», — вспоминает Рахим.

В надежде найти родителей ребенка он снова пошел к подъезду, из которого спасатели доставали людей. Одному из них потребовалась помощь. Рахим освещал труднопроходимое место фонариком, пока из окна вынимали женщину. Она плакала, умоляла спасти ее семимесячного ребенка, который остался в квартире. Но малыша была уже не найти.

«Я побежал на другую сторону. На плитах стояла бабушка с двумя костылями. Ей было сложно дышать из-за пыли. Мы с еще одним мужиком ее вытащили. Передали пожарным, когда лестница подъехала. Тоже не знаю, жива ли…»

***

Супруги Евгений и Людмила Белоглазовы заселились в дом на Карла Маркса, 164, в квартиру номер 333 сразу после свадьбы — 28 лет назад. Вырастили троих сыновей. Общительная пара знала почти каждого жителя седьмого подъезда. При них пожилые соседи умирали, а новые заезжали. Возможно, именно дружеские отношения с живущими через стенку помогли супругам сохранить жизнь в то утро, когда прогремел взрыв.

Евгений: Мы были дома вдвоем во время обрушения. Сыновья накануне уехали к друзьям в Курган. Я проснулся в пять часов утра, попил воды и не мог уснуть. 40 минут смотрел телевизор, потом все-таки задремал. И тут меня разбудил страшный грохот. Раздался очень сильный взрыв. Я много слышал разных звуков, но этот ни с чем не сравнится. Потом закричали люди с улицы. Тогда первые пострадавшие вылетели в арку, а верхняя часть дома начала рушиться.

Людмила: Я подумала, что началось землетрясение, как осенью в Катав-Ивановске. Потом подумала, что взорвалась Nexia с оренбургскими номерами, которая долгое время стояла в арке. Мало ли чья она и зачем стояла. Наша машина тоже была припаркована в двух пролетах от места обрушения и сильно пострадала. Она только по ОСАГО была застрахована, так что возмещения не получим. Говорят, не страховой случай.

Соседи Белоглазовых Григорий и Айнур чудом выжили, проснувшись под лопнувшей плитой, нависшей над их диваном. Ободрав кожу, они выбрались и поспешили в квартиру напротив, где Евгений и Людмила как раз пытались открыть дверь в подъезд, однако она не поддавалась из-за перекоса конструкций. Когда дверь удалось открыть, Людмила бросилась перевязывать окровавленных соседей. Они не подумали, что нужно поскорее выбираться из дома.

Евгений: Я решил заглянуть в соседнюю трешку, но оттуда уже выходил сосед Алексей. Посмотрел в подъезд — лестничного пролета нет. Понял, что нужно торопиться, потому что минуты через три из всех щелей повалила серая пыль, запахло бетоном. Дышать стало невозможно. Люба взяла тряпки, намочила, раздала соседям. Тем временем Алексей собрал свою жену, двух дочерей 7 и 15 лет, и все мы зашли к нам в квартиру. Алексей забрался на балкон, разбил стекло у соседей, сам туда первый перебрался и начал всех перетаскивать. Соседи из 8 подъезда, пожилая пара, были в шоке, но никак нам не мешали. Алексей перетащил свою семью, соседа Григория с женой и нас.

Белоглазовы взяли с собой только легкие куртки и паспорта. Они были уверены, что еще вернутся в квартиру, где прошла их жизнь. Да и не верилось, что вот так вмиг пропадет их новенький ремонт, на который они впервые отважились лишь в 2018-м году, осознав, что дети уже взрослые и можно обустроить жилье для себя.

Евгений: Сыновья уже через 20 минут знали о произошедшем от общей знакомой, которая сразу им позвонила. Через шесть часов они уже вернулись из Кургана за нами. Мы сначала на улице стояли, потом замерзли и зашли в патриотический центр «Рубеж». Затем нас позвали в штаб в школу № 14. А потом позвонил старый друг Игорь Морозов и пригласил пожить в своей гостинице «Затерянный мир». Пока ждем решения губернатора по жилью. Но это не раньше, чем через три месяца.

Людмила: Конечно, жалко имущества, накопленного за жизнь. Сосед с десятого этажа вообще только что кухню новую установил, не успел даже ею попользоваться. У еще одних соседей ипотека, и они не были даже прописаны в квартире, потому что банк не позволял. В итоге вместо положенных 100 тысяч помощи на человека получат только по 50. Обидно им.

Белоглазовы, как и другие выжившие, не могут не думать о причинах трагедии. Евгений уверен, что подъезд рухнул не из-за газа. Однако мыслями и версиями жителей правоохранительные органы не очень интересуются. Между тем у них остается много вопросов.

Евгений: Следователи нас не спрашивали ни о подозрительных людях, поселившихся недавно, ни о других деталях. Их интересовало лишь, как работало газовое оборудование. Но газовые службы ходили по квартирам и проверяли все весной 2018-го года, совсем недавно. Не скажу, что мне бросалось что-то в глаза последнее время. Подъезд у нас тихий. Раньше в квартире на третьем этаже жили наркоманы, был притон, но после того, как хозяин умер, туда заехали другие люди, стало спокойнее. Но кто там жил — не знаю.

***

Повисшая на девятом этаже седьмого подъезда перекошенная квартира четыре дня оставалась пристанищем для пса Ральфа, захватить которого с собой хозяева не успели.

«Мы все спали. Утром слышу — бум! Я подумала, что кто-то к нам в квартиру рвется. Испугалась. Выскочила в коридор, включила свет, а в стене — трещина и огонь! Это убыл ужас. Кругом пылища и пожар. Со мной дома были младший сын и бывший муж. Нас всех спустили вниз с девятого этажа по пожарной лестнице. Страховали, пока вытаскивали. Я сразу сказала спасателю, что в квартире осталась собака. Он меня спросил, какая. Я ответила, что стаф. Сказали, что за бойцовской не полезут — опасно. Я и сама не знаю, как он на чужого человека отреагировал бы. Не дай бог, кого погрыз бы. Он голодный, замерший там один остался», — рассказывает Юлия Артемьева.

Пока семья обсуждала, как вызволить собаку, младший сын Юлии вызвался подняться в разрушенную квартиру на подъемнике. Он упрашивал мать отпустить его за псом, но та не разрешала: «Лучше уж собака, чем ты! Ты понимаешь, как это опасно?»

Многочисленные просьбы Юлии Артемьевой и зоозащитников к главе Магнитогорска и спасателям вечером 3 января принесли результат: за псом поднялись на девятый этаж.

За четыре дня на морозе Ральф уже не представлял опасности для спасателей. Продрогший и ослабший пес все это время ждал, когда за ним придут. Из рук спасателей Юлия приняла своего питомца, понесла откармливать и отогревать. Среди вытащенных из-под завалов выживших также оказалось много кошек, черепашки и даже попугай. Заботу о тех, чьи хозяева погибли, взяли на себя волонтеры.

В несколько подъемов эвакуированным из уцелевших квартир жителям позволили забрать ценные вещи и документы. Когда им разрешат вернуться домой — неизвестно. По предварительным данным, пятый, шестой и восьмой подъезды для жизни непригодны. Совместно с волонтерами и спасателями люди выносили из квартир бытовую технику и одежду. Каким-то образом одна семья забрала холодильник. Были и те, кто уносил ковры и детские игрушки.

***

Жители подъездов, не оказавшихся в эпицентре взрыва, боятся, что их квадратные метры утратили былую безопасность, приводя в пример трещины, незакрывающиеся двери и покосившиеся балконы. Власти уверяют, что все тщательно проверят эксперты. Между тем некие представители местной администрации уже собирают с бабушек подписи о согласии на дальнейшее проживание в пострадавшем доме.

Сулия Михайлюк, из третьего подъезда, состоит в инициативной группе жильцов, обратившихся к губернатору с просьбой о тщательной проверке состояния дома. Она боится возвращаться в здание, где был взрыв.