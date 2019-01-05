72-летний россиянин Дмитрий Макаренко задержан на острове Сайпан по запросу ФБР. Его обвиняют в попытке экспорта из США в Россию военной техники и отмывании денег.
Окружной суд Северных Марианских Островов — территории, ассоциированной с Соединёнными Штатами, также удовлетворил ходатайство помощника прокурора США Гарта Баке о депортации Макаренко во Флориду. Окружной суд южного округа этого штата 15 июня 2017 года вынес россиянину обвинительное заключение, сообщает газета Guam Post.
Макаренко обвиняется в заговоре с целью незаконной попытки вывоза из США приборов ночного видения, тепловизионных приборов и капсюлей для воспламенения заряда. Экспорт предметов военной техники запрещён без лицензии или письменного разрешения Госдепа.
Издание отмечает, что Макаренко считают сообщником выходца из Украины Владимира Невидомого. Этот американский гражданин в июне 2018 года приговорён к двухлетнему сроку также за незаконный экспорт. Невидомый покупал и отправлял в Россию указанные образцы военных технологий, маскируя под товары домашнего обихода.
Ранее News.ru сообщал, что ФСБ задержала шпиона из США в Москве. Американский гражданин Пол Уилан проводил шпионскую акцию в России. Возбуждено уголовное дело. На данный момент проводятся следственные действия.