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Россиянин задержан по запросу ФБР на Марианских островах 

News.ru + ещё 13 8 часов назад
Фото: Gene Blevins/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
72-летний россиянин Дмитрий Макаренко задержан на острове Сайпан по запросу ФБР. Его обвиняют в попытке экспорта из США в Россию военной техники и отмывании денег.
Окружной суд Северных Марианских Островов — территории, ассоциированной с Соединёнными Штатами, также удовлетворил ходатайство помощника прокурора США Гарта Баке о депортации Макаренко во Флориду. Окружной суд южного округа этого штата 15 июня 2017 года вынес россиянину обвинительное заключение, сообщает газета Guam Post.
Макаренко обвиняется в заговоре с целью незаконной попытки вывоза из США приборов ночного видения, тепловизионных приборов и капсюлей для воспламенения заряда. Экспорт предметов военной техники запрещён без лицензии или письменного разрешения Госдепа.
Издание отмечает, что Макаренко считают сообщником выходца из Украины Владимира Невидомого. Этот американский гражданин в июне 2018 года приговорён к двухлетнему сроку также за незаконный экспорт. Невидомый покупал и отправлял в Россию указанные образцы военных технологий, маскируя под товары домашнего обихода.
Ранее News.ru сообщал, что ФСБ задержала шпиона из США в Москве. Американский гражданин Пол Уилан проводил шпионскую акцию в России. Возбуждено уголовное дело. На данный момент проводятся следственные действия.
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Происшествия , Дмитрий Макаренко , ФСБ , ФБР , Госдеп США , США
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