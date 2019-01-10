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«Известия»: посольство РФ в Бенине ждет, что пираты потребуют выкуп за российских моряков 

ТАСС + ещё 126 40 минут назад
Посольство РФ в Бенине предполагает, что пираты, захватившие в районе территориальных вод африканского государства шестерых российских членов экипажа судна MSC Mandy, потребуют выкуп за их освобождение. Об этом в четверг сообщает газета "Известия" со ссылкой на представителя дипмиссии.
"Они [пираты] всегда так делают. Это их обычный метод. Исходя из всех предыдущих случаев, людей похищали именно из-за выкупа. Обычно его выплачивает судовладелец", — цитирует издание пресс-атташе посольства Самира Мирзаханова.
При этом в настоящее время похитители не связывались с российским представительством и не выдвигали никаких требований, подчеркнул он. "Известно, что судовладелец каким-то образом имеет отношение к переговорам. Поэтому можно рассчитывать, что компания пойдет на такой шаг", — добавил Мирзаханов.
Ранее сообщалось, что швейцарская компания Mediterranean Shipping Company (MCS), которой принадлежит судно, намеревается привлечь частных специалистов к переговорам с похитителями.
В ночь на 2 января на шедший под флагом Панамы контейнеровоз MSC Mandy, который находился в районе территориальных вод Бенина, напали пираты. На борту судна находились 24 человека, в основном россияне. Шесть из них, в том числе капитан, были захвачены. Позже посольство РФ в Бенине сообщило, что все захваченные — граждане России.
Власти Бенина возбудили уголовное дело по факту нападения пиратов, ведется расследование. Российское посольство в Котону поддерживает тесный контакт с властями по этому вопросу.
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Происшествия , Видео , газета "Известия" , Бенин
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