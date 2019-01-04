Пожар произошел в пятницу в пятиэтажном жилом доме в Заводском районе Саратова, проводится эвакуация жильцов, информации о пострадавших нет, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы областного главка МЧС Наталия Куличенкова.
Сообщение о пожаре в пятиэтажном кирпичном одноподъездном жилом доме по адресу: Саратов, улица Новоастраханская, 34 поступило на пульт "01" в 20.18 (19.18 мск).
"Произошло загорание на втором этаже. Производится эвакуация. Дальнейшая информация уточняется", — сказала собеседница агентства.
Сотрудник пресс-службы главка МЧС уточнил, что возгорание произошло в квартире на втором этаже, а сам дом коридорного типа (бывшее общежитие).
Как отметил заместитель начальника пресс-службы областного главка МВД Дмитрий Рассказов, сотрудники полиции выставили оцепление вокруг загоревшегося здания. "Полицейскими оцеплена территория с целью недопущения в опасную зону людей. Экипажи ГИБДД регулируют движение транспорта вблизи этой территории, помогают проезду спецтехники", — сказал собеседник агентства.