В Саратове вспыхнул пожар в жилом доме

Сообщение о пожаре в пятиэтажном кирпичном одноподъездном жилом доме по адресу: Саратов, улица Новоастраханская, 34 поступило на пульт "01" в 20.18 (19.18 мск).

"Произошло загорание на втором этаже. Производится эвакуация. Дальнейшая информация уточняется", — сказала собеседница агентства.

Сотрудник пресс-службы главка МЧС уточнил, что возгорание произошло в квартире на втором этаже, а сам дом коридорного типа (бывшее общежитие).